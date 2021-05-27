За сутки коронавирусом во Владимирской области заболели 48 человек

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области обновило коронавирусную статистику. За последние 24 часа положительнее тесты на COVID-19 получили 48 жителей региона. Лидерство по количеству заболевших по-прежнему удерживает город Владимир. Там лабораторно подтверждены 10 случаев коронавирусной инфекции. На втором месте — Гусь-Хрустальный район с шестью заразившимися. Третье место делят Муромский и Кольчугинский районы — по 4 случая.

По три случая выявлено в Киржачском, Юрьев-Польском, Александровском и Вязниковском районах; по два — в Собинском, Судогодском и Ковровском. Единичные случаи обнаружены в Петушинском, Меленковском, Суздальском, Селивановском, Камешковском районах и в городе Радужном.

Всего на территории Владимирской области за время пандемии зарегистрированы 33 345 случаев заболевания COVID-19.

По состоянию на 26 мая в больницах региона развернуты 738 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Из них заняты 550 (74,5%), свободными остаются 188 коек. Победили ковид 31 031 житель региона, в том числе за минувшие сутки 45 человек. Умерших за последние 24 часа нет.

Очередь на прививку

Во Владимире вакцинация продолжается как в медицинских учреждениях, так и в стационарных прививочных пунктах. Вчера два из них открылись в Юрьевце и Энергетике. Первый находится в филиале городской больницы № 6 в на улице Энергетиков, 31. Второй – в здании администрации в Юрьевце на улице Институтский городок, 1.

По состоянию на 26 мая первый компонент вакцины получили 29 279 жителей областного центра. Обоими компонентами привились 23 749 владимирцев.

Очереди на прививку ожидают 1180 человек.

Записаться на вакцинацию можно по телефонам лечебных учреждений по месту жительства:

ГБУЗ ВО ГП № 1 г. Владимира — 77-30-83, 54-71-81,

ГБУЗ ВО ГП № 2 г. Владимира — 77-31-53,

ГБУЗ ВО ГБ № 2 г. Владимира — 53-57-84,

ГБУЗ ВО ГП № 4 г. Владимира — 77-32-01,

ГБУЗ ВО ГКБ № 5 г. Владимира — 77-34-90,

ГБУЗ ВО ГБ № 7 г. Владимира — 45-61-36,

Отделенческая больница на ст. Владимир (железнодорожная больница ОАО «РЖД») — 54-32-13 (регистратура).

Вакцинация противопоказана беременным или кормящим грудью женщинам, детям до 18 лет, гражданам, имеющим хронические заболевания в стадии обострения, а также тяжёлые аллергии. С момента последней прививки от других заболеваний должно пройти не менее месяца, с момента заболевания COVID-19 – не менее 6 месяцев, а с момента заболевания ОРВИ – не менее месяца.

Ранее «Призыв» рассказывал, как врачи спасли беременную женщину с 75-процентным поражением легких. В медицинское учреждение заразившаяся коронавирусом жительница Александрова поступила в крайне тяжелом состоянии.