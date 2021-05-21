Юлию Раснянскую утвердили на должность детского омбудсмена Владимирской области

Новым детским уполномоченным по правам ребёнка во Владимирской области стала Юлия Раснянская. Ее кандидатуру сегодня утвердили на заседании Законодательного Собрания региона. За нее проголосовали 25 депутатов, двое высказались против, еще четверо – воздержались. Накануне Юлию Раснянскую на этой должности согласовала федеральный детский омбудсмен Анна Кузнецова. Еще ранее кандидатуру единогласно одобрил комитет по вопросам образования и делам молодежи Законодательного Собрания.

Новый уполномоченный уже принесла присягу перед депутатами.

Должность детского омбудсмена нашего региона стала вакантной после того, как истекли полномочия Геннадий Прохорычева на посту главного детского защитника. Произошло это 26 апреля. Геннадий Прохорычев проработал на этой должности 10 лет. По закону, он может занимать этот пост не более двух 5-летних сроков подряд. Зато готов передать все наработки и поделиться опытом с новым омбудсменом.

— Кандидатур на эту должность было много. Раскрою вам секрет: свое согласие в свое время дала Ирина Александровна Минина (была старшим помощником руководителя СКР по Владимирской области. — Прим. редакции). И она была бы очень сильным уполномоченным по правам ребенка, она была в теме. Но, к сожалению, произошло несчастье, Ирина Александровна ушла из жизни, — отметил Геннадий Леонардович.

Юлию Раснянскую детский омбудсмен считает достойным кандидатом, он уверен, что у нее все получится.

Юлия Раснянская родилась в Меленках. Имеет два диплома о высшем образовании. Она окончила Владимирский государственный педагогический университет по специальности «История и английский язык», а также РАНХиГС по специальности «Государственное и муниципальное управление». Воспитывает двоих детей. До настоящего времени Юлия Раснянская работала начальником отдела по взаимодействию с общественными организациями Законодательного Собрания Владимирской области.

— Работаем мы с ней очень давно, взаимодействовали по разным вопросам. Тему она знает, людей в регионе знает. Хорошее еще в том, что поработал в регионе уполномоченным по правам ребенка мужчина, теперь будет женщина, мама двоих детей. Она знает проблематику семьи, материнства, детства. Она системный человек, знает работу законодательной, исполнительной власти, и еще она кандидат исторических наук. Мы передадим все материалы, все наработки, поможем в первое время, поддержим, — рассказал Геннадий Прохорычев.

О новом месте работы омбудсмен пока говорит так: предложения есть, нужно все обдумать. А пока Геннадий Леонардович планирует съездить на море с детьми. За 10 лет напряженной работы это не представлялось возможным.