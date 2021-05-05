Выпускные вечера и «Последний звонок» пройдут с ограничениями

Ситуация с коронавирусом не позволит провести выпускные вечера и «Последний звонок» в привычном варианте. Однако, в отличие от прошлого года, детям все-таки разрешат торжества в формате офлайн. Но будут они с ограничениями, заявил на пресс-конференции врио заместителя губернатора Григорий Вишневский. Собираться на праздник можно только конкретными классами в отдельных помещениях.

— В каждом муниципалитете издадут нормативные документы по поводу выпускных. Их проработают с каждой образовательной организацией, — сказал Григорий Вишневский. — Ситуация, связанная с коронавирусом, плавающая, мы будем оценивать все риски ближе к дате проведения выпускных вечеров в школах и проинформируем всех дополнительно, чтобы минимизировать риски тех, кто к этому причастен.

Что касается участия в праздничных мероприятиях родителей, то данный вопрос, судя по всему, окончательно не решен. По крайней мере, пока. Скорее всего, определяться с кругом гостей, которые смогут принять участие в торжествах, будут исходя из эпидемиологической обстановки.

Тест на ковид

В России к организации праздника подходят по-разному. Например, в Калужской области на выпускной вечер решили допускать только привитых мам и пап или родителей с отрицательным тестом на коронавирус. Об этом со ссылкой на Министерство образования и науки региона сообщает издание «МК Калуга». Такой вариант местные власти посчитали компромиссом.

— Учитывая, что темпы заболеваемости в Калужской области снижаются и идет активная вакцинация, можно предложить компромиссный вариант: несколько родителей вместе с оператором или фотографом могут быть допущены к празднику при наличии отрицательного результата тестирования на коронавирус или при подтвержденном прохождении вакцинации. Всем участникам обязательно использование средств индивидуальной защиты, — сообщили в Минобразования.

В Калуге на праздник пустят только привитых родителей или с отрицательным тестом на ковид.

Во Владимирской области о подобных «пропусках» на выпускной вечер или «Последний звонок» речи пока не идет. Но исключать такой вариант развития событий, наверное, не стоит. Тем более для операторов, которые готовятся снимать торжественный момент. Некоторые общеобразовательные учреждения Владимира уже выдвинули для них требования: прививка от коронавируса или отрицательный тест.

— Я собирался снимать выпускной вечер в одном из классов. А потом узнал, что директор просит предоставить отрицательный тест на коронавирус. Получается, я должен затратить около двух тысяч рублей, при этом заработаю только шесть. В результате я отказался от этого предложения, — пояснил «Призыву» один из операторов, снимающих школьные праздники.

В садики пустят родителей

При этом в детских садах с торжествами все более или менее понятно. Родители малышей по всей стране активно выступили против выпускных в пустом зале. И были услышаны. Мамы и папы будущих первоклассников смогут проводить своих чад из детского сада в торжественной обстановке. Роспотребнадзор смягчил позицию и в качестве исключения разрешил одному из членов семьи прийти на выпускной. При этом запрет на проведение массовых мероприятиях в учреждениях образования никто не отменял. Он будет действовать до 1 января 2022 года.

— Мы написали письма в Роспотребнадзор, чтобы тот изменил свое решение. Очень важно было попасть на этот знаменательный праздничный день. Для каждого родителя это очень яркое событие, наравне с первым шагом, первым зубом, первым словом, первым походом в садик. Этот день очень хотелось увидеть и запечатлеть на память, — рассказала «Призыву» мама выпускника Марина Салганик.

Где точно будут проходить выпускные, в каждом отдельном случае будут решать заведующие ДОУ. Оптимальный вариант — актовый зал. Но только одна группа в одном месте.

Пересечения под запретом

Если задействовать актовый зал невозможно, тогда праздник пройдёт скромно. Дети выступят перед родителями в своих группах. Другой вопрос — разрешат или нет мамам и папам пригласить сторонних фотографов и операторов?

— Мы дали разрешение на то, чтобы родители смогли принять участие в выпускных. Конечно, с соблюдением целого ряда ограничений. Но это временное послабление, которое очень ждали мамы и папы будущих первоклассников, — рассказала «Призыву» пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора Марина Колтунова. — Что касается операторов и фотографов, то это решение за заведующими дошкольных учреждений.

Праздник в норме

Главное требование к проведению торжеств в детском саду — соблюдение санитарных норм. Так после каждого потока помещение, в котором проходили торжества, стоит обработать. А мамам и папам разрешат прийти на праздник только в масках и перчатках. На входе родителей будут ждать обязательная термометрия и обработка рук. Но все это куда лучше, чем торжество при расставленных стульчиках.