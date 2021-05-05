Выплаты по 10 тысяч рублей переведут семьям школьников до 17 августа

Родители школьников и будущих первоклассников должны получить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей до 17 августа. Глава правительства Михаил Мишустин поручил министерствам и ведомствам отчитаться к этому сроку о предоставлении адресной финансовой помощи. Меры поддержки касаются также неполных нуждающихся семей и беременных женщин. Ответственными за выполнение поручения назначены Минфин, Минтруд, Минздрав, Минпросвещения, Рособрнадзор и Пенсионный фонд России.

— Доклад о предоставлении финансовой помощи неполным нуждающимся семьям с детьми и беременным женщинам (начиная с 1 июля, ежемесячно), а также единовременной выплаты в 10 тысяч рублей родителям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет ответственные ведомства – Минфин, Минтруд, Минздрав, Минпросвещения, Рособрнадзор и Пенсионный фонд России – должны направить в кабмин до 17 августа, — сообщается на сайте правительства РФ.

Напомним, что выделить деньги семьям со школьниками и будущими первоклассниками поручил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

Новая мера поддержки призвана помочь собрать детей в школу

Кроме того, президент предложил поддержать неполные семьи. Материальная помощь будет оказана всем, у кого в свидетельстве о рождении не указан один из родителей. Или родители разведены, и один из них имеет право на алименты.

— Нужно отдельно поддержать те семьи, где мама и папа в одиночку воспитывают ребёнка. И в свидетельстве о рождении – извините, что говорю о таких как бы бытовых вещах, но это то, чем люди живут, – и в свидетельстве о рождении не указан один из родителей либо родители разведены, и один из них имеет право на алименты. Поэтому с 1 июля текущего года детям в возрасте от 8 до 16 лет включительно, растущим в таких семьях, будет назначена выплата. Её размер в среднем по стране составит 5650 рублей, — уточнил подчеркнул Владимир Путин.

Помощь будет оказана и женщинам, которые ждут детей. Для беременных, вставших на учет в ранние сроки и оказавшихся в трудной материальной ситуации, выплата в среднем по стране составит 6350 рублей.

Изменения будут внесены и в систему оплаты больничного по уходу за ребенком в возрасте до 7 лет включительно. Президент предложил лист временной нетрудоспособности оплачивать в 100-процентном размере от заработка.

Ранее «Призыв» рассказывал о новых правилах назначения пособий на детей от 3 до 7 лет. Приём заявлений от граждан на предоставление этой выплаты начался 1 апреля. Сегодня пресс-служба администрации Владимирской области опубликовала разъяснения по нормативам площади для жилых помещений. Они учитываются при определении права на выплаты.