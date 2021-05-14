Выделены деньги на создание проекта парка у ДДюТ

Во Владимире разработают проект реконструкции парка у Дворца детско-юношеского творчества (ДДюТ). Он будет готов в этом году. Из областного бюджета на разработку документа выделили 5,5 миллиона рублей. В региональном департаменте ЖКХ рассчитывают подрядить для этой работы крупное проектное бюро, имеющее опыт паркового благоустройства.

— Подписано соглашение с администрацией города Владимира. До конца года получим проект. Средства на его реализацию будем изыскивать в 2022-2023 годах. К проектированию парка максимально привлечём граждан. Они решат, где и какая застройка нужна, где проложить дорожки, а где поставить детские и спортивные площадки, — пояснила директор департамента ЖКХ Елена Семенова.

Парк у ДДюТ, возникший на месте заброшенных садов, занимает площадь 28 гектаров.

Между тем парк уже имеет утвержденную администрацией Владимира концепцию благоустройства. На неё в 2020 году городской бюджет потратил 4 миллиона рублей. Над разработкой трудились архитекторы столичного бюро «Реформа». Тогда же создали сайт со схемами расположения объектов досуга и развлечения. Каждый житель мог определить их тематическое направление и местоположение.

Осенью прошлого года провели несколько обсуждений с горожанами, среди которых было много общественников, урбанистов и экоактивистов. Больше всего критики вызвала идея застройки парка. Конкретно — появление общественно-делового центра или комплекса с крытыми павильонами на пересечении Мира и Октябрьского проспекта. По первой версии там предусмотрен подземный паркинг, городская библиотека, выставочный центр. По второй — учебные классы для мастер-классов, кафе, туристический киоск, комната матери и ребенка и общественный туалет.

Власти для привлечения инвесторов планировали отвести под застройку 30% площади парка. Общественники — против.

Концепция парка обсуждалась в течение двух месяцев. За это время в проекте существенно увеличилось число пешеходных дорожек. Причём разных. И широких с плиткой, и узких с гравийной насыпью. Предлагалось сохранить обычные тропинки в садовых чащах.

Решили разнообразить спортивную зону. Там будут специальные площадки для летних занятий йогой, паркуром, воркаутом, игры в мяч на мини-стадионах и полях. Можно поиграть в пинг-понг, покататься на памп-треке и скейтборде. Зимой средний пруд станет катком, а часть дорожек пустят под лыжню с освещением.

Горожанам предоставили возможность выбрать имя парку. Рассматривалось более 100 вариантов. Наибольшее число голосов получило название «Старые сады».

Архитекторы «Реформы» настаивали на восстановлении вишневых и яблоневых садов.

Не факт, что утвержденный вариант концепции от столичных проектировщиков уцелеет. В администрации области назначен новый главный архитектор — Евгений Миронов. Его представили как молодого и увлеченного специалиста, идейного вдохновителя для программы «Комфортная городская среда». Кто знает, что наметёт новая метла?

Евгений Миронов уже участвовал в отборочных комиссиях, определял лучшие студенческие работы по благоустройству общественных пространств. По словам директора департамента ЖКХ Елены Семеновой, он сможет выбрать не только то, что красиво, но и функционально, а также выдержать баланс и сохранить облик исторического поселения.