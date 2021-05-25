ВТБ: туристическая активность в городах Золотого кольца в мае оказалась вдвое выше, чем на Новый год

Траты россиян на путешествия и развлечения в городах Золотого кольца в первой половине мая, включая праздники, составили 182 млн рублей – это в два раза больше, чем в первой половине января. Об этом свидетельствует статистика эквайрингового бизнеса ВТБ. Количество транзакций также выросло более чем в полтора раза. При этом расходы на туризм превысили не только рекордные данные января, но и допандемийные показатели.

Если сравнить траты на внутренний туризм по Золотому кольцу с предыдущими годами, то по итогам первой половины мая они оказались незначительно (на 13%) выше, чем в те же дни в допандемийном 2019 году, и многократно превысили значения мая 2020 года, когда в регионе действовал режим самоизоляции. Количество транзакций по всем категориям увеличилось в 1,5 раза к маю 2019 года и январским каникулам нынешнего.

Расходы на гостиницы в пределах этого туристического маршрута в мае выросли к побившим все рекорды январским праздникам на 13% и достигли за две недели 10 млн рублей. Спрос на гостиницы региона превысил допандемийный уровень мая-2019 на 15% по объему и на 25% по числу операций. Средний чек брони в отеле составляет 4,8 тыс. рублей.

Троекратный рост к январю продемонстрировали расходы на междугородный транспорт, достигнув допандемийных значений 2019 года — 100 млн рублей за первую половину мая. На 20% к январю и на 13% к маю-2019 вырос объем транзакций на АЗС – до 15,5 млн рублей, что свидетельствует о росте популярности автопутешествий.

Траты в кафе и ресторанах в пределах Золотого кольца составили 47 млн рублей, увеличившись на четверть относительно новогодних недель и в полтора раза превысив уровень мая-2019.

В целом по стране россияне потратили в первой половине мая на путешествия и развлечения почти 20 млрд рублей, что на 81% больше, чем в первой половине января. Расходы на внутренний туризм на 13% превысили показатели мая-2019, и многократно – мая-2020. Количество транзакций по всем категориям увеличилось на 45% к маю 2019 года и на 57% — к январским каникулам. Более чем двукратный рост к январю продемонстрировали расходы россиян на авиабилеты, туры и круизы – до 3,8 млрд рублей, а также на поезда и автобусы дальнего следования (11 млрд рублей). Расходы россиян на гостиницы в мае достигли за две недели 780 млн рублей, увеличившись в 1,5 раза к январю-2021 и на 70% к маю-2019. Выручка кафе и ресторанов по стране за этот же период насчитывает 4,8 млрд рублей, что на 74% больше, чем в новогодние недели, и на 42% — чем в мае-2019.

Среди самых востребованных в России направлений внутреннего туризма наибольшие темпы роста относительно января-2021 демонстрируют Алтай, Санкт-Петербург, Москва и города Золотого кольца, где расходы в основных туристических категориях увеличились двукратно. При этом по сравнению с допандемийным маем-2019 лидерами по динамике привлечения спроса российских путешественников стали Алтай (+240%), Калининградская область (+182%), Иркутская область (+118%) и Краснодарский край (+111%).

«Несмотря на рекордный спрос на внутренний туризм в январе, всплеск интереса к путешествиям по России в майские праздники превысил даже новогодние показатели. Это связано как с более комфортным периодом для путешествий по нашей стране, так и с продолжающейся вакцинацией россиян. Также значительную роль сыграла обновленная госпрограмма туристического кешбэка за путешествия по стране, охватывающая более широкий круг участников рынка. По нашим прогнозам, летом интерес россиян к внутреннему туризму также может побить рекорды прошлых лет, в том числе за счет развития туристической инфраструктуры в наиболее популярных направлениях, продленной программы кешбэка и компенсации государством части стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря», — комментирует Владимир Турчин, начальник управления «Развитие технологий эквайринга» ВТБ.

Справка: представленные показатели основаны на данных эквайринговых терминалов ВТБ, расположенных в торгово-сервисных предприятиях, которые находятся на эквайринговом обслуживании ВТБ, и на платежных интернет-страницах этих предприятий