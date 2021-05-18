«Всероссийский налоговый диктант»: участвуем вместе!

С 17 по 30 мая в России стартует масштабная образовательная акция – «Всероссийский налоговый диктант». Каждый участник получит возможность оценить и повысить уровень своих знаний в области налогов и налогообложения.

Принять участие могут как дети, так и взрослые. Диктант организован в формате онлайн-тестирования продолжительностью 60 минут. По итогам прохождения каждый участник получит электронный сертификат.

Для участия достаточно пройти регистрацию на сайте www.diktant.nalog.ru и получить пароль для входа, на указанный Вами e-mail.

Посетить страницу диктанта, зарегистрироваться и пройти тестирование можно двумя способами: — зайти на сайт диктанта www.diktant.nalog.ru;

— через QR-код на плакатах.

Будем рады видеть в числе участников всех желающих!