Восьмидесятилетний пенсионер погиб на пожаре в Лакинске

Восьмидесятилетний пенсионер погиб на пожаре в собственном доме на День Победы. Инцидент произошел в 17.00 в Лакинске. О произошедшем сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области. По данным пресс-службы ведомства, найти погибшего удалось в ходе разведки звеном газодымозащиты. Как было установлено позже, пенсионер проживал в доме один, но его часто навещали родственники.

— Причину пожара устанавливают дознаватели МЧС России. Рассматриваются две основные версии: короткое замыкание или неосторожное обращение с огнём при приготовлении пищи, так как очаг пожара находился на кухне, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

Пенсионер мог погибнуть из-за неосторожного обращения с огнем.

К ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники и 15 человек личного состава. Спасателям удалось отстоять от огня соседние строения. Общая площадь возгорания составила 52 квадратных метра.

Трагедия в Вязниках

Еще один человек погиб на пожаре в городе Вязники. Трагедия произошла 10 мая в 2 часа 29 минут. По данным регионального управления МЧС, огонь вспыхнул в двухквартирном жилом доме по улице Школьной. О возгорании спасателям сообщили жители соседней квартиры.

Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает жителям региона, что в случае пожара следует звонить по телефону спасения «01» (с городского) или «101» (с мобильного).

К сожалению, из-за ночного времени суток задымление было обнаружено поздно. На момент прибытия на место пожарных подразделений дом уже горел на значительной площади. Существовала угроза распространения огня на соседний дом. К ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники и 11 человек личного состава. В результате инцидента погиб хозяин загоревшейся квартиры, мужчина 1961 года рождения.

На пожаре в Вязниках погиб шестидесятилетний мужчина.

— Дознаватели МЧС России рассматривают две версии произошедшего. К пожару могло привести короткое замыкание или неосторожное обращение с огнём при курении погибшего, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

Квартира, в которой начался пожар, выгорела полностью. Пострадало от огня и соседнее помещение. В настоящее время семья из трех человек, среди которых ребенок, находится у родственников. Общая площадь пожара составила 120 квадратных метров.

Ранее «Призыв» сообщал, что на пожаре во Владимире погибла 67-летняя женщина. Многоквартирный дом загорелся в Октябрьском военном городке. Сообщение о пожаре сотрудники МЧС получили в 20.55. Пламя охватило квартиру, расположенную на первом этаже.