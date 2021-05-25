Смерти от коронавируса

Восемь жителей Владимирской области скончались от коронавируса за сутки

В списке новых инфицированных 48 человек

Печальную статистику по коронавирусу во Владимирской области пополнили сразу 8 смертей. Таковы данные за минувшие сутки. Последний раз такое количество летальных исходов было зарегистрировано 2 мая. Всего же за время пандемии не пережили осложнений, вызванных инфекцией, уже 1177 жителей региона.

За минувшие 24 часа в регионе зафиксированы 47 новых случаев COVID-19, сообщает управление Роспотребнадзора по Владимирской области. Прежде такие цифры были в начале октября прошлого года.

Больше всего инфицированных снова во Владимире –8 случаев. В лидерах заболеваемости остаются Гусь-Хрустальный и Муромский районы. Там 5 и 4 инфицированных. 4 заболевших также в Юрьев-Польском районе. По 3 положительных теста получили жители Александровского, Камешковского, Петушинского и Ковровского районов. По 2 случая подтверждены в Кольчугинском, Киржачском, Вязниковском, Меленковском районах, по одному — в Суздальском, Собинском, Селивановском, Гороховецком, Судогодском районах и Радужном.

Люди сидят на лавочке

47 жителей региона заболели коронавирусом за сутки. Фото «Призыва»

Всего за время пандемии на территории Владимирской области зарегистрированы 33 247 случаев заболевания.

По состоянию на 25 мая в больницах региона развернуты 728 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. 75 процентов из них заняты. Свободными остаются 182 койки. За последние 24 часа выздоровели 53 человека.

На ЕГЭ без ПЦР-теста

Школьникам перед сдачей ЕГЭ не потребуется проходить тестирование на коронавирус. Также не придется  выпускникам надевать маски и перчатки, если это требование не установлено в регионе. Об этом сообщает Рособрнадзор на официальной странице «ВКонтакте». Согласно инфографике ведомства, маски и печатки обязательны только для организаторов и наблюдателей.

Для того, чтобы попасть в пункт проведения ЕГЭ, необходимо будет пройти бесконтактную термометрию на входе. Если у школьника есть хроническое заболевание, вызывающее повышенную температуру и симптомы, схожие с симптомами ОРВИ, то потребуется соответствующая справка от врача. Решение о допуске участника на ЕГЭ будет принимать медработник, находящийся в экзаменационном пункте.

Дезинфекция класса

Помещения уберут с использованием дезинфицирующих средств

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимире и Александрове с сегодняшнего дня заработали дополнительные пункты вакцинации от коронавируса. В областном центре привиться можно будет в прививочном кабинете детской городской поликлиники № 1 на улице Студёная Гора, 20а (головной корпус поликлиники). В Александрове стационарный пункт вакцинации организован в торговом центре «Саша» на улице Ленина, 13 (подъезд № 2, вход с ул. Первомайской).

 

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Ольга Ефремова

Фото: vesti.ua

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