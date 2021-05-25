Восемь жителей Владимирской области скончались от коронавируса за сутки

Печальную статистику по коронавирусу во Владимирской области пополнили сразу 8 смертей. Таковы данные за минувшие сутки. Последний раз такое количество летальных исходов было зарегистрировано 2 мая. Всего же за время пандемии не пережили осложнений, вызванных инфекцией, уже 1177 жителей региона.

За минувшие 24 часа в регионе зафиксированы 47 новых случаев COVID-19, сообщает управление Роспотребнадзора по Владимирской области. Прежде такие цифры были в начале октября прошлого года.

Больше всего инфицированных снова во Владимире –8 случаев. В лидерах заболеваемости остаются Гусь-Хрустальный и Муромский районы. Там 5 и 4 инфицированных. 4 заболевших также в Юрьев-Польском районе. По 3 положительных теста получили жители Александровского, Камешковского, Петушинского и Ковровского районов. По 2 случая подтверждены в Кольчугинском, Киржачском, Вязниковском, Меленковском районах, по одному — в Суздальском, Собинском, Селивановском, Гороховецком, Судогодском районах и Радужном.

Всего за время пандемии на территории Владимирской области зарегистрированы 33 247 случаев заболевания.

По состоянию на 25 мая в больницах региона развернуты 728 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. 75 процентов из них заняты. Свободными остаются 182 койки. За последние 24 часа выздоровели 53 человека.

На ЕГЭ без ПЦР-теста

Школьникам перед сдачей ЕГЭ не потребуется проходить тестирование на коронавирус. Также не придется выпускникам надевать маски и перчатки, если это требование не установлено в регионе. Об этом сообщает Рособрнадзор на официальной странице «ВКонтакте». Согласно инфографике ведомства, маски и печатки обязательны только для организаторов и наблюдателей.

Для того, чтобы попасть в пункт проведения ЕГЭ, необходимо будет пройти бесконтактную термометрию на входе. Если у школьника есть хроническое заболевание, вызывающее повышенную температуру и симптомы, схожие с симптомами ОРВИ, то потребуется соответствующая справка от врача. Решение о допуске участника на ЕГЭ будет принимать медработник, находящийся в экзаменационном пункте.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимире и Александрове с сегодняшнего дня заработали дополнительные пункты вакцинации от коронавируса. В областном центре привиться можно будет в прививочном кабинете детской городской поликлиники № 1 на улице Студёная Гора, 20а (головной корпус поликлиники). В Александрове стационарный пункт вакцинации организован в торговом центре «Саша» на улице Ленина, 13 (подъезд № 2, вход с ул. Первомайской).