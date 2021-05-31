Водителя, сбившего женщину в центре Владимира, осудили на три года

19-летнему водителю, сбившему на «зебре» молодую женщину в самом центре Владимира, вынесли приговор. Хаким Бакоев осужден на три года. Наказание он будет отбывать в колонии – поселении, сообщает сайт Октябрьского районного суда. Кроме того, в полном объеме удовлетворены исковые требования потерпевших о взыскании с виновного лица компенсации морального вреда. Мужчина должен заплатить два миллиона семьсот тысяч рублей двум дочерям и мужу погибшей женщины.

Приговор в законную силу пока не вступил

Смертельное ДТП произошло 27 сентября прошлого года. В ночное время суток автомобиль «LADA Largus» под управление Хакима Бакоева двигался по правой полосе проезжей части улицы Большой Московской со стороны улицы Гагарина.

— В процессе движения водитель перед пешеходным переходом резко перестроился с правой полосы на левую, пересек при этом сплошную линию горизонтальной дорожной разметки и не уступил дорогу переходящей по пешеходному переходу девушке, совершив не нее наезд. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеходу причинены телесные повреждения, повлекшие смерть, — сообщает подробности ДТП пресс-служба прокуратуры Владимирской области.

Вину полностью признал

В день аварии в социальных сетях появилось видео страшного происшествия. На кадрах, опубликованных в популярных городских пабликах, хорошо видно, что на момент ДТП светили фонари, а видимость водителю никто не загораживал. На дороге не было потока машин. По сути, обзору ничто не препятствовало.

Женщина, попавшая под колеса лихача, скончалась на месте до приезда скорой помощи. Известно, что погибшей было 30 лет. У нее осталось двое детей. Вину обвиняемый признал в полном объеме. В своем последнем слове он снова выразил соболезнования семье погибшей.

— Если бы можно было все исправить, я сделал бы это, не задумываясь. Эти мысли навсегда у меня останутся в голове. Я буду жить с этим всю жизнь. Я глубоко раскаиваюсь в том, что произошло, приношу свои самые искренние извинения, — приводит слова водителя издание « ПроВладимир»

Безопасные переходы

После трагедии эксперты и общественники потребовали обезопасить переходы в центре Владимира. Эксперты подсчитали, что «зебры» в этом месте города— наиболее аварийные. В октябре прошлого года об этом «Призыву» рассказал сооснователь общественного движения «Владимир будущего» Артем Черней.

• Начинать нужно с самого простого, того, что можно сделать уже сейчас. Это ограничение скорости до 40, а может, и до 30 километров в час. Чтобы не дать возможности здесь разгоняться.

• Есть статистика, которая показывает, что при столкновении автомобиля и пешехода на скорости 30 километров в час выживает 9 из 10 пешеходов. При увеличении скорости до 60 километров в час выживает один пешеход.

• Нужно повесить знаки, использовать дизайн, чтобы водители чувствовали себя неуютно, некомфортно.

• Нужно посадить Большую Московскую на диету, сузить полосы до 3-3,2 метров, что возможно по ГОСТу. Чтобы водители не стремились разогнаться.

На данный момент в центре Владимира остается немало опасных переходов: у стадиона «Торпедо», Золотых ворот, Центра ИЗО, гостиницы «Владимир», спортшколы, Эрлангенского дома. Одних знаков явно недостаточно. Нужна яркая и долговечная разметка, ограничение скорости, камеры фото- и видеофиксации нарушений и искусственные неровности.

В этом году во Владимирской области зарегистрировано 109 ДТП с участием пешеходов. 12 человек погибли и 101 получил травмы. На пешеходных переходах произошло 46 наездов, в результате которых двое пострадавших погибли и 44 были ранены.

Пока же первый приподнятый над проезжей пешеходный переход обустроили на Судогодском шоссе в рамках ремонта дороги. Он поднимается над уровнем асфальта на 7 сантиметров.