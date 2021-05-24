Водители такси борются за рейтинги комфортным вождением и интересной беседой

Ставить оценки стало привычным делом, даже если вы не учитель. Пассажиры оценивают водителей, водители — пассажиров. Посетив салон красоты или сервисный центр, обратившись в службу поддержки мобильного оператора, на следующий день ждите звонка от отдела контроля качества с тем, чтобы оценить что-то или кого-то от 1 до 10. Мы поговорили с тремя владимирскими таксистами про то, на что влияет система рейтингов, как формируется цена за поездку, а также про плюсы, минусы и подводные камни работы в такси.

«К вам подъедет серый «Kia Rio». Водитель Юрий, рейтинг 4,9». Пассажиры выше всего оценивают комфортное вождение и интересную беседу. Беседу с Юрием позже я тоже оценю пятью звездами. Юра решил попробовать себя в роли таксиста два года назад, когда начались проблемы с работой. Теперь это его основной заработок.

— Мой стаж водительский больше 10 лет. Для «Яндекса» достаточно трех. Кстати, езду от работы до дома пусть в течение хоть 20 лет я бы стажем не назвал, — рассказывает Юра.

С ним соглашается наш второй герой — таксист Александр.

— У меня стаж с 1997 года, я с мотоциклов начинал. И когда я сел на такси, понял, что ездить-то я не умею. Если кто-то хочет нормально управлять автомобилем, попробуйте в такси, и вы сразу поймёте, что это такое.

Постоянные повороты и развороты, движение задним ходом, езда по дворам…

Кроме очевидных сложностей, с которыми таксисты сталкиваются чаще других водителей, мои герои в один голос говорят о специфических навыках, которые приходят только с опытом.

— У таксистов есть свои «примочки». Допустим, два таксиста за смену проехали одинаковые расстояния. Только один заработал 4500, а второй — 7500. Дело в том, что первый не знает, где нужно ездить, а второй — знает, — делится секретами Александр.

Заказы и отказы

А ехать лучше в центр, особенно в выходные. В пятницу, субботу и воскресенье за один заказ в центральной части Владимира можно получить сумму, как за три заказа в других районах города.

На «Яндекс.Такси» указана цена поездки — 8 рублей за километр. Это практически себестоимость. Зарабатывает агрегатор на повышающих коэффициентах. Чем выше спрос, тем дороже выйдет поездка. К ценнику может прибавиться 20, а может 220 рублей. И это практически не зависит от расстояния.

Тот путь, за который вы вчера заплатили 50 рублей, сегодня может стоить 150 только из-за высокого спроса.

— Естественно, в час пик мне гораздо выгоднее взять заказ с доплатой плюс 200 рублей и проехать километр, чем брать заказ, допустим, из Доброго в Юрьевец с оплатой в те же самые 200 рублей. Просто я больше времени потрачу и меньше заработаю, — рассказывает Юрий.

Водитель имеет право отказаться от любого заказа. Чтобы таксисты не выбирали только выгодные для себя поездки, «Яндекс» не дает сразу всю информацию. Принимая заказ, водитель знает только, куда он должен подъехать. Конечная точка высветится, когда будет нажата кнопка «на месте», а стоимость только в конце пути. Но опытные таксисты знают, как систему обхитрить.

— Со временем приходит понимание того, как работает система. Есть способ узнать конечную точку до того, как она высветится на экране. Рассказывать долго, но это возможно, — говорит Юра.

У «Яндекса» есть еще один инструмент борьбы с отказами от заказов. Конечную точку безо всяких хитростей видят водители, у которых показатель активности выше 90, а за каждый отказ от поездки из этого показателя вычитают 5 баллов. Таксисты научились обходить и это.

— Мы просто отключаем Интернет, чтоб заказ ушёл. И едем туда, куда нам надо, потом включаем, — признается Александр.

Кто поставил четверку?

У Дмитрия, самого позитивного таксиста Владимира, как он сам себя называет, рейтинг в системе «Яндекс.Такси» еще недавно быть 5 звезд, сейчас он немного снизился — 4,950. К системе оценок он относится скорее положительно, несмотря на то, что кто-то из пассажиров, видимо, поставил ему четверку.

— Люди все разные, ситуации тоже. Может, настроение плохое было, а может, случайно нажал, — говорит Дмитрий.

Приложение «Яндекса» дает возможность водителю и пассажиру оценить друг друга. Сделано это по соображениям безопасности. Такова, по крайней мере, официальная версия. Рейтинг пассажира, кстати, это единственная информация, доступная таксисту до того, как он примет заказ. Это дает, например, возможность отказаться о поездки с конфликтным человеком. Но на деле ей мало кто пользуется.

— Я принимаю заказы все подряд и редко ставлю плохие отметки, — делится Дмитрий. Александр тоже говорит, что ставит только пятерки, а если все совсем плохо, то не ставит ничего. И Юрий с ними солидарен:

— Был случай: принял заказ с очень низким рейтингом. Садится совершенно милая молодая девушка, очень вежливая, приятная. Я везу-везу и не удержался, спрашиваю: «Извините, а почему у вас такой рейтинг?» Она отвечает: «А я молодому человеку вызываю такси, он бывает пьяный».

Мой пассажирский рейтинг в приложении «Яндекса» — 4,960. Интересно, почему кто-то поставил мне четверку?

На что влияет рейтинг

Дмитрий вспомнил случай, как поставил пассажирке три звезды за то, что та устроила скандал из-за того, что он якобы задержался. Александр говорит, что ставит двойки или единицы только тем, кто пытается уйти, не заплатив. Из моих героев никто не ставит четверок, потому что «вроде все хорошо, но вроде не отлично». Но, судя по моему рейтинг и рейтингу моих знакомых, кто-то определенно так делает.

Признайтесь, вы ведь тоже склонны ставить в приложении водителю пять звезд, если вам ну все-все нравится? Вы не просто доехали без проблем и нареканий, вы еще получили удовольствие. Тогда даже можно отметить, что вам понравилось больше всего: хорошая музыка или чистота в салоне.

В отличие от пассажиров, для таксиста рейтинг значит гораздо больше.

Кажется, за очень плохие оценки пассажира могут заблокировать в приложении, но никто из моих собеседников не мог припомнить такой случай. Водителя с очень низким рейтингом, разумеется, тоже могу заблокировать, но и о таких случаях владимирским таксистам ничего не известно.

Зато мы точно знаем, что за снижение средней оценки таксист может быть лишен некоторых преференций. Низкими, кстати, уже считается оценка 4,7.

— У меня, например, рейтинг упал. Из-за этого у меня на полгода закрылся доступ к детскому креслу, — говорит Александр.

Психологический манёвр

Сейчас рейтинг Александра — 4,826. Он попал в 9% самых лучших водителей по качеству сервиса в нашем городе. Выполнил 98 заказов, не получил ни одного замечания. 10 пассажиров оставили ему комплименты, а чаевые — двое.

Это результаты недели. Таксисты видят их в своем аккаунте приложения «Яндекс». Это как соревнование, сервис постоянно подстегивает водителей быть лучше. Есть мнение, что с этой целью агрегатор иногда специально снижает рейтинг.

— Со временем начинаешь понимать, что это просто психологический манёвр, чтобы человек всё время пытался повысить свой сервис, хотя ты уже не понимаешь, что повышать. Вполне возможно, что «Яндекс» сам занижает рейтинг. Но никак это не проверишь, — делится Юра своими соображениями.

Понижение рейтинга лишит водителя не только детского кресла, но и возможности работать в классе «комфорт». Среди требований для этого класса — машина не старше трех лет и рейтинг не ниже 4,9. Кстати, одно и то же такси может работать и в классе «комфорт», и в «экономе». И водитель, принимая заказ, не знает, комфорт вы вызвали или эконом до того, как придет оплата.

— Комфорт — это значит только то, что к вам приедут на новой машине и у водителя будет хороший рейтинг. Нет никаких требований по поводу специальной вежливости или открытия пассажиру дверей, — рассказывает Юрий.

А что не так-то?

Помимо прочего рейтинговая система — это еще и серьезное психологическое давление на человека. «Яндекс» — большая IT-корпорация, где не сделают ничего, что не принесет больше прибыли. И рейтинг водителей — своеобразная манипуляторная стратегия, которая больше всего работает на начинающих таксистов.

— Когда я начинал работать, у меня падал рейтинг просто без причины… Ты всегда вежлив, всегда подвозишь, ни с кем не конфликтуешь, адекватно себя ведешь, но все равно рейтинг падает. И ты начинаешь переживать на этот счет. Чувствуешь себя как в школе. То есть оценили твою работу низко, и ты думаешь: «А что не так-то?» — недоумевает Юра.

Рейтинг таксиста может снижаться из-за систематического нарушения правил дорожного движения. Приложение следит за превышением скорости, например, и высылает водителям предупреждение. А вот ехать строго тем путем, который показывает Яндекс.Навигатор, совсем не обязательно.

Яндекс, Uber и DiDi

В разговоре с моими героями все время звучит «Яндекс», а машины их забрендированы «Убером». В этом нет ничего странного, ведь для водителя «Яндекс» и «Uber» — это одна компания и одно приложение. Они объединились пару лет назад, чтобы не делить рынок СНГ.

— У «Убера» ниже цена сейчас, потому что, я так понял, «Яндекс» хочет передать рынок постепенно. «Убер» всё-таки за рубежом известен, иностранцы приезжают — они не знают «Яндекс», зато знают «Убер», поэтому, я думаю, им просто так легче.

Фирменные наклейки на машине дают водителю некоторое преимущество. Например, если две машины находятся на одинаковом расстоянии от заказчика, то заказ уйдет забрендированному такси.

Специальной доплаты за наличие наклейки с брендом у водителей нет.

Не так давно во Владимире появился третий агрегатор — такси «DiDi». Это китайская компания, к «Яндексу» отношения не имеет. У себя на родине «DiDi» выкинула «Uber» с рынка пассажирских перевозок. В нашем городе китайская компания может стать серьезным конкурентом «Яндексу». Тем более что таксисты чаще всего работают со всеми возможными приложениями.

— Я смотрю, где выгоднее, — признается Юрий, — естественно, хочу заработать больше. Это рыбалку напоминает. Вылавливать более выгодные заказы — вот и все.

Сейчас вызвать такси через приложение «DiDi» для пассажира зачастую дешевле, потому что компания недавно пришла на рынок и демпингует, как когда-то «Яндекс». Вы заплатите за поездку через весь город 40 рублей, а таксисту за вас доплатит агрегатор.

Враг хорошего

Вообще, эта балльно-рейтинговая система напоминает ЕГЭ, который придумали как благо, а получилось как всегда. По идее, если ты хорошо учишься в школе, то тебе не составит труда сдать экзамен. Но на деле к ЕГЭ нужно готовиться отдельно, и хорошие баллы становятся самоцелью в ущерб получению знаний.

Так и рейтинг в такси. Казалось бы, если ты вежлив, у тебя чисто в машине, ты аккуратно водишь, то и оценки тебе должны ставить хорошие. Но гигантской корпорации недостаточно, чтобы ты был стабильно хорош. Нужно, чтобы ты все время стремился стать лучше. А лучшее, как мы помним, враг хорошего. Иногда в таких случаях могут нарушаться причинно-следственные связи. И рейтинг, а не качество, которое им оценивается, становится самоцелью.

Надеюсь, вы оцените этот текст на пять звезд. И следующего водителя такси тоже. И не забудете отметить это в приложении. А этому тексту можете поставить «лайк» вверху страницы — мы в «Призыве» тоже любим мериться рейтингами.