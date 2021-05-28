Водитель погиб в загоревшемся автомобиле в Камешковском районе

Смертельное ДТП произошло минувшей ночью в Камешковском районе. По предварительной информации на 4 километре трассы «Дружба — п. им. Горького – Колосово» автомобиль «ВАЗ» съехал в кювет. Там машина врезалась в дерево и загорелась. Водитель в результате ДТП скончался. Личность его пока не установлена. Об этом «Призыву» сообщили в пресс-службе УМВД России по Владимирской области. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства случившегося.

— На момент прибытия наблюдалось открытое горение автомобиля. Пожарные оперативно ликвидировали пожар на площади 5 квадратных метров, — уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области.

Спасатели напоминают, что несоблюдение ПДД зачастую приводит к непоправимым последствиям.

За помощью следует обращаться на телефон спасения «01» или «101».

ДТП в Меленковском районе

Еще одно похожее ДТП произошло минувшей ночью рядом с селом Приклон Меленковского района. К счастью, водитель и пассажир транспортного средства выжили. Известно, что водитель автомобиля «ВАЗ» 1973 года рождения, двигаясь в сторону села, также съехал в кювет. В результате аварии пострадал он и его пассажир 1970 года рождения. Чтобы достать людей из покореженного автомобиля, спасатели проводили деблокировку. По факту этого ДТП также проходит проверка.

В этом году на дорогах области зарегистрировано 470 ДТП с 54 погибшими и 681 раненым. 427 аварий произошли по вине водителей транспортных средств. Из-за пьяных водителей случилось 41 ДТП. В них 8 человек погибли и 66 получили травмы различной степени тяжести.

Ранее «Призыв» рассказывал о смертельном ДТП с участием двухколесного транспорта. В Киржаче погиб 21-летний водитель мотоцикла «Suzuki-GSXR600». Авария произошла на улице Ленинградской. По предварительной информации, мотоциклист врезался в стоящий грузовик «МАЗ-555102».