Во Владимирской области зафиксированы 53 новых случая заболевания коронавирусом

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области обновило коронавирусную статистику. На территории региона за прошедшие сутки лабораторно подтверждены 53 случая заболевания COVID-19. На два меньше, чем было днем ранее. В лидерах заболеваемости по-прежнему Владимир. Сразу 15 заболевших.

По 6 положительных тестов получили жители Муромского района, по 5 – Ковровского, по 4 — Гусь-Хрустального и Камешковского, по 3 — Киржачского, Кольчугинского, Александровского и Юрьев-Польского. По два случая зафиксировано в Петушинском и Суздальском районах, по одному — в Меленковском, Вязниковском и городе Радужном.

Всего на территории Владимирской области зарегистрированы 32 324 случая заболевания.

За последние 24 часа от коронавируса и его осложнений умерли пять человек. Всего за время пандемии не справились с болезнью 1134 жителя Владимирской области.

По состоянию на 6 мая в больницах региона развернуты 744 койки для пациентов с коронавирусной инфекцией. Из них занято 60,5%, свободными остаются 294 койки.

Вакцинация на даче

Вчера в ходе видеоконференции с вице-премьером Татьяной Голиковой президент Владимир Путин сообщил, что в ряде регионов снижаются темпы вакцинации и тестирования на COVID-19. Глава государства предложил вакцинировать россиян на дачах.

— Без сомнения, и объемы тестирования должны сохраняться, и темпы вакцинации не должны снижаться нигде. Передвижные, мобильные лаборатории и пункты тестирования и вакцинации должны быть там, где люди находятся. А это сегодня в значительной степени садоводческие товарищества, дачные поселки и так далее. Нужно просто этим заняться и как можно быстрее, особенно если коллеги видят, что темпы вакцинации и тестирования у них снижаются, — отметил Владимир Путин.

Во Владимирской области к вакцинации подключены мобильные прививочные пункты. Они работают около крупных торговых центров.

Информацию о графике работы мобильных пунктов можно получить в больницах: Муромская городская больница № 3 (г. Муром, ул. Войкова, 11а), Ковровская городская больница № 2 (г. Ковров, ул. Первомайская, 23), городская больница № 2 г. Владимира (г. Владимир, ул. Токарева, 3).

Вчера стационарный пункт вакцинации открылся во Владимире, в гипермаркете «Глобус». Он работает ежедневно, кроме воскресенья, с 9.00 до 12.00. При себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.

Напоминаем, что запись на вакцинацию для жителей Владимирской области открыта на Едином портале госуслуг, на портале электронной регистратуры Владимирской области lk.miac33.ru и по Единому номеру 122. Сделать это можно и обратившись в регистратуру поликлиники по месту жительства.