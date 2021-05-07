люди в масках на улице

Во Владимирской области зафиксированы 53 новых случая заболевания коронавирусом

Пять человек скончались

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области обновило коронавирусную статистику. На территории региона за прошедшие сутки лабораторно подтверждены 53 случая заболевания COVID-19. На два меньше, чем было днем ранее. В лидерах заболеваемости по-прежнему Владимир. Сразу  15 заболевших.

По 6 положительных тестов получили жители Муромского района, по  5 – Ковровского, по 4 — Гусь-Хрустального и Камешковского, по 3 — Киржачского, Кольчугинского, Александровского и Юрьев-Польского. По два случая зафиксировано в Петушинском и Суздальском районах, по одному — в Меленковском, Вязниковском и городе Радужном.

Всего на территории Владимирской области зарегистрированы 32 324 случая заболевания.

За последние 24 часа от коронавируса и его осложнений умерли пять человек. Всего за время пандемии не справились с болезнью 1134 жителя Владимирской области.

По состоянию на 6 мая в больницах региона развернуты 744 койки для пациентов с коронавирусной инфекцией. Из них занято 60,5%, свободными остаются 294 койки.

Вакцинация на даче

Вчера в ходе видеоконференции с вице-премьером Татьяной Голиковой президент Владимир Путин сообщил, что в ряде регионов снижаются темпы вакцинации и тестирования на COVID-19. Глава государства предложил вакцинировать россиян на дачах.

Без сомнения, и объемы тестирования должны сохраняться, и темпы вакцинации не должны снижаться нигде. Передвижные, мобильные лаборатории и пункты тестирования и вакцинации должны быть там, где люди находятся. А это сегодня в значительной степени садоводческие товарищества, дачные поселки и так далее. Нужно просто этим заняться и как можно быстрее, особенно если коллеги видят, что темпы вакцинации и тестирования у них снижаются, — отметил Владимир Путин.

 Во Владимирской области к вакцинации подключены мобильные прививочные пункты. Они работают около крупных торговых центров.

Информацию о графике работы мобильных пунктов можно получить в больницах: Муромская городская больница № 3 (г. Муром, ул. Войкова, 11а), Ковровская городская больница № 2 (г. Ковров, ул. Первомайская, 23), городская больница № 2 г. Владимира (г. Владимир, ул. Токарева, 3).

пункт вакцинации в Глобусе

Вход в прививочный пункт расположен в правом крыле гипермаркета «Глобус».

Вчера стационарный пункт вакцинации открылся во Владимире, в гипермаркете «Глобус». Он работает ежедневно, кроме воскресенья, с 9.00 до 12.00. При себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.

Напоминаем, что запись на вакцинацию для жителей Владимирской области открыта на Едином портале госуслуг, на портале электронной регистратуры Владимирской области lk.miac33.ru и по Единому номеру 122. Сделать это можно и обратившись в регистратуру поликлиники по месту жительства.

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Юлия Денисова 

Фото «Призыва»

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