Во Владимирской области появится больше набережных и парков

В этом году во Владимирской области благоустройство пройдет в 44 территориях. Будут созданы новые общественные пространства для отдыха и развлечений жителей. Вопреки ожиданиям самые крутые объекты начали строить не во Владимире, Коврове или Муроме, а в менее населенных городах. Как оказалось, с креативом городских властей и привлекаемых ими архитекторов лучше обстоят дела в Собинке, Александрове, Кольчугино, Меленках. При этом их совершенно не останавливает скромное финансирование. Интересные задумки, переложенные в проект, разделили по этапам и выполняют по чуть-чуть каждый год.

Взять, к примеру, Собинку. В этом году будет выполнен пятый этап благоустройства набережной реки Клязьмы. Впереди еще один. Каждый год выделяют по 5-6 миллионов рублей. Копеечная сумма, даже ремонт отрезка магистральной дороги во Владимире стоит в пять раз дороже. А тут набережная. И вроде бы в программе опять фонари, лавочки, урна и плитка, но вкупе с предыдущими этапами вырисовывается вполне уютное пространство с прекрасными видами на реку с тенистыми аллеями и площадками для выставок и выступлений.

— В Александрове, в центральном парке, будет сделан спуск к пруду. Там есть островок очень интересный, дорожка. Проект весьма удачный. Он соединит верхнюю и нижнюю части парка. Только нужно доработать наружное освещение. Благоустройство Фатьяновского парка в Вязниках уже ведется. Сцена выполнена на 15%, ведется вырубка деревьев, начали делать пешеходные дорожки, — говорит директор департамента ЖКХ области Елена Семенова.

Все проекты парков и набережных можно посмотреть на сайте 33.gorodsreda.ru.

Проект благоустройства территории парка «Сосенки» в Александрове предполагает деление участка на несколько зон. В северной части парка расположена площадка для скейтов, размещены павильоны для проката роликов и скейт-досок. Рядом находится детская площадка с оборудованием для детей разного возраста. В центре парка с юга на север проходит тротуар с арт-объектами: круглый навес, деревянная аркада, деревянный шатер.

В Кольчугино обсуждается территория, где будут построены площадки для мини-футбола, с воркаутом и тренажерами, зона спокойного отдыха для старшей возрастной группы жителей района с покрытием из брусчатки и установкой лавочек и урн, детская площадка с резиновым покрытием и установкой игровых форм.

В Меленках жителям предлагают выбрать либо проект со строительством универсальной спортивной площадки, либо проект с хоккейной площадкой и велодорожками. Работы будут проводиться в три этапа. В следующем году хотят построить детский городок, а еще через год сделать скейт-площадку.

Ранее «Призыв» сообщал, что жители Владимирской области старше 14 лет могут выбрать понравившийся проект благоустройства общественных территорий и проголосовать за него на сайте 33.gorodsreda.ru вплоть до 31 мая. Хуже всего с голосованием дела обстоят во Владимире.