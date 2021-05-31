Исследования на коронавирус

Во Владимирской области на 31 мая подтвердили 45 случаев коронавируса

Летальных исходов нет

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области обновило коронавирусную статистику. За последние 24 часа в регионе лабораторно подтверждены 45 случаев заболевания COVID-19. Наибольшее число заболевших во Владимире  — сразу 13 человек. На втором месте — Муромский район с пятью заразившимися. Третье место у Гусь-Хрустального района — 4 случая.

По три инфицированных в Ковровском, Петушинском, Юрьев-Польском районах. По два положительных теста получили жители Александровского, Меленковского, Камешковского районов. В остальных районах – по одному случаю.

Всего на территории Владимирской области за время пандемии зарегистрированы 33 539 случаев заболевания.

По состоянию на 31 мая в больницах региона развернуты 738 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. Из них заняты 590 (79 %), свободными остаются 148 коек. Победили ковид 31 209 жителей региона, в том числе за минувшие сутки 43 человека. Умерших за последние 24 часа нет.

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За минувшие сутки закрыли больничный 43 человека. Фото «Призыва»

Курение повышает риск заражения COVID-19

Сегодня, 31 мая, во всем мире отмечается Всемирный день без табака. Роспотребнадзор обращает внимание: курение повышает риск заражения COVID-19. Кроме того, течение болезни у курящих более тяжелое.

В случае заражения курящим угрожает более высокий риск тяжелого течения болезни, поскольку их легкие уже повреждены, — говорится на сайте ведомства.

Если вы решили бросить курить, можно обратиться за помощью к специалистам кабинета профилактики Владимирского областного наркологического диспансера. Он находится в областном центре на  улице Княгининская, 2.

Полезные телефоны:  (4922) 77-89-04 — психологи; 77-89-05 — наркологи.

Вместе со специалистами будет составлена индивидуальная программа выздоровления, которая включает лечение физической зависимости и психотерапевтический процесс, — уточняет пресс-служба областного департамента здравоохранения.

В облздраве также напоминают, что в регионе продолжает работать Единый номер 122 по вопросам коронавирусной инфекции. В облздрав можно звонить по номеру «горячей линии»: 8 (800) 350-17-33. Единый номер вызова экстренных оперативных служб, в том числе скорой медицинской помощи, – 112. Единый круглосуточный телефон социальной помощи – 8 (800) 450-01-21 или (4922) 36-28-33.

Ранее «Призыв» сообщал, что специалисты не исключают третьей волны коронавируса.

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Ольга Ефремова

Фото mybryansk.ru

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