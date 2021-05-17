Пациенты в поликлинике ждут приема врача

Во Владимирской области на 17 мая подтвердили 50 случаев коронавируса

Летальных случаев нет

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области обновило коронавирусную статистику. За последние 24 часа в регионе лабораторно подтверждены 50 случаев заболевания COVID-19. Наибольшее число заболевших во Владимире  — сразу 10 человек. По пять случаев зафиксировано в Муромском и Гусь-Хрустальном районах; по четыре — в Кольчугинском и Ковровском; по три — в Киржачском, Петушинском, Камешковском и Александровском. По двое заболевших — в Вязниковском, Суздальском, Юрьев-Польском и Собинском районах; по одному — в Селивановском и Меленковском.

Всего на территории Владимирской области за время пандемии зарегистрированы 32 845 случаев заболевания.

По состоянию на 16 мая в больницах региона развернуты 712 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. Из них заняты 69%, свободна 221 койка. За минувшие сутки выздоровели 58 человек, умерших нет. Между тем в России заговорили о третьей волне коронавируса. Увеличение числа заболевших, особенно в мегаполисах, специалисты оперштаба и Роспотребнадзора связывают с возвращением домой отпускников и несоблюдением мер профилактики. Вчера министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко призвал россиян не ждать третьей волны, а активно прививаться.

Нам часто задают вопрос про риск возникновения третьей волны. Мне кажется этот вопрос абсурдным, не нужно ждать, нужно ее профилактировать, авось в данной ситуации не сработает. Нужно просто прийти, провакцинироваться и не задавать столь банальных и неуместных вопросов, — сказал он в эфире телеканала «Россия-1».

прививка от коронавируса

Вакцинация от коронавируса продолжается в регионе

Напоминаем, что запись на вакцинацию для жителей Владимирской области открыта на Едином портале госуслуг, на портале электронной регистратуры Владимирской области lk.miac33.ru и по Единому номеру 122. Также записаться на вакцинацию можно обратившись в регистратуру поликлиники по месту жительства.

Во Владимире прививку можно сделать в семи медицинских учреждениях:

ГБУЗ ВО ГП № 1 г. Владимира — 77-30-83, 54-71-81,

ГБУЗ ВО ГП № 2 г. Владимира — 77-31-53,

ГБУЗ ВО ГБ № 2 г. Владимира — 53-57-84,

ГБУЗ ВО ГП № 4 г. Владимира — 77-32-01,

ГБУЗ ВО ГКБ № 5 г. Владимира — 77-34-90,

ГБУЗ ВО ГБ № 7 г. Владимира — 45-61-36,

Отделенческая больница на ст. Владимир (железнодорожная больница ОАО «РЖД») — 54-32-13 (регистратура).

Стационарный пункт вакцинации открылся во Владимире, в гипермаркете «Глобус». По состоянию на 14 мая первым компонентом вакцины в областном центре привиты 26 267 жителей Владимира. Оба компонента вакцины получил 20 981 человек. Свою очередь на прививку ожидают 1474 владимирца.

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Юлия Денисова 

Фото «Призыва»

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