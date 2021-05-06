люди идут по пешеходному переходу в маске

Во Владимирской области коронавирусом за сутки заболели 55 жителей

Четыре человека не пережили заболевание

На территории Владимирской области за последние 24 часа лабораторно подтверждены 55 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Статистику обновило региональное управление Роспотребнадзора. Вновь небольшой рост, на 4 случая больше, чем было накануне. 13 заболевших – во Владимире; по 5 — в Муромском, Гусь-Хрустальном, Киржачском и Кольчугинском районах; по 4 — в Ковровском и Александровском; по 3 – в Петушинском и Суздальском; по 2 — в Юрьев-Польском, Меленковском и Камешковском; по одному — в Вязниковском и Гороховецком районах.

Суточная заболеваемость опять растет.

Всего на территории Владимирской области за время пандемии зарегистрирован 32 271 случай заболевания.

Количество летальных случаев, к сожалению, остается высоким. За последние сутки от коронавируса и его осложнений умерли еще четверо жителей Владимирской области. Всего уже скончалось 1129 человек. 29 812 жителей региона выздоровели, из них 53 человека закрыли больничный за минувшие сутки.

По состоянию на 5 мая, в медицинских учреждениях региона развернуты 744 койки для пациентов с COVID-19. Из них занято почти 62%. Свободными остаются 285 коек.

Правильные антисептики

Департамент здравоохранения Владимирской области напоминает о необходимости соблюдать правила личной гигиены: чаще мыть руки с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; регулярно обрабатывать антисептиком поверхности и устройства. В Роспотребнадзоре сегодня рассказали, на что следует обратить внимание при выборе антисептика.

Владимирцам напоминают о важности профилактики COVID-19

Самое главное – это проверить наличие государственной регистрации. Номер свидетельства должен быть указан на упаковке, его подлинность можно проверить в едином реестре на сайте Роспотребнадзора. Обратите внимание на назначение антисептика. Работает ли он против вирусов и бактерий, то есть обладает ли так называемым широким антимикробным действием. Если в инструкции фигурируют только бактерии, то средство для борьбы с коронавирусом не подойдет.

Для профилактики коронавирусной инфекции необходимо использовать спиртосодержащие антисептики. Содержание этилового спирта должно быть не менее 70%, а изопропилового спирта – не менее 60%.

В антисептике не должно быть никаких агрессивных кислот и альдегидных соединений. Обращайте внимание и на четвертичные аммониевые соединения (сокращенно ЧАС). Они допустимы, но в определенной концентрации. Ее превышение может привести к раздражению кожи, поэтому важно проверить, получил ли препарат с ЧАС регистрационный номер в Роспотребнадзоре.

Во Владимирской области работает Единый номер 122 по вопросам коронавирусной инфекции. Номер «горячей линии» департамента здравоохранения — 8 (800) 350-17-33. Единый номер вызова экстренных оперативных служб, в том числе скорой медицинской помощи, – 112. Единый круглосуточный телефон социальной помощи – 8 (800) 450-01-21 или (4922) 36-28-33.

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Юлия Денисова 

Фото «Призыва»

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