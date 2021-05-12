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Во Владимирской области коронавирусом за сутки заболели 53 человека

Летальных случаев не зафиксировано

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области сообщает, что за последние сутки положительные тесты на COVID-19 получили 53 жителя региона. На три больше, чем было накануне. Традиционно самый весомый  «вклад» в коронавирусную статистику внес город Владимир – 11 заболевших. На втором месте Гусь-Хрустальный район с шестью инфицированными. Третье место делят Муромский, Александровский, Кольчугинский и Петушинский районы, где лабораторно подтверждено по пять случаев COVID-19. Четыре случая зафиксировано в Ковровском и Камешковском районах, три – в Киржачском, два – в Суздальском, по одному – в Судогодском, Меленковском и Селивановском районах.

Всего на территории Владимирской области за время пандемии зарегистрировано 32 583 заболевших COVID-19

По состоянию на 11 мая в медицинских учреждениях региона развернуто 738 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. Из них занято 63,4%, свободными остаются 279 коек. Выздоровевшими за минувшие сутки признан 51 человек, новые летальные случаи не зафиксированы.

Эпидобстановка в школах и детских садах города Владимира остается стабильной. По сообщению мэрии, образовательные учреждения приступили к занятиям после длинных майских выходных в штатном режиме. Исключение – школа № 46 в микрорайоне Коммунар. Здесь начался демонтаж старого здания. На его месте появится стадион и площадки для игр. Учащиеся частично переведены на дистанционное обучение, некоторые занимаются в других школах города.

школьные коридоры

Школьники вернулись к занятиям после длинных майских выходных.

Ни в одном школьном классе или группе детского сада после продолжительный майских праздников не отмечено оснований для введения карантина или иных ограничительных мер. Вместе с тем, ежедневно продолжается мониторинг соблюдения в учреждениях образования «антиковидных» требований Роспотребнадзора. Во всех школах и дошкольных образовательных учреждениях областного центра по-прежнему обеспечиваются необходимые меры для безопасности школьников и педагогов, — сообщает администрация города Владимира.

Напоминаем, что во Владимирской области работает Единый номер 122 по вопросам коронавирусной инфекции. Номер «горячей линии» областного департамента здравоохранения: 8 (800) 350-17-33. Единый номер вызова экстренных оперативных служб, в том числе скорой медицинской помощи, – 112. Единый круглосуточный телефон социальной помощи – 8 (800) 450-01-21 или (4922) 36-28-33.

Ранее «Призыв» сообщал, что из-за ситуации с коронавирусом выпускные вечера и «Последний звонок» пройдут с ограничениями.

 

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Юлия Денисова 

Фото «Призыва»

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