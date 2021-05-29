Во Владимире впервые сделали приподнятый переход

Первый приподнятый над проезжей частью пешеходный переход сделали во Владимире. Его обустроили на Судогодском шоссе в рамках ремонта дороги. Он поднимается над уровнем асфальта на 7 сантиметров. Делали работу не по ГОСТу искусственных неровностей с резиновыми препятствиями. Просто положили дополнительные слои асфальта. Получилась площадка с наклонами. Проезжая по ней, машина не подскакивает так резко, как по обычным «лежачим полицейским».

Аварийное место

Особый переход в Коммунаре нужен. Обычная «зебра» там аварийная, ДТП с пешеходами на ней случались часто. Светофор поставить нельзя — метрах в 50 один уже стоит, воткнуть новый — движение встанет.

Пешеходам удобно ещё и то, что дополнительный подъем улучшил обзор. Стало больше времени, чтобы среагировать на машины, несущиеся в крайних левых рядах.

— Такие приподнятые переходы уже хорошо зарекомендовали себя в Москве и других крупных городах России. Еще один аналогичный переход планируется построить в этом году на улице Большой Московской, в районе Центра ИЗО, — пояснили в администрации города Владимира.

Каждое третье ДТП во Владимире случается на переходе.

Строительство таких конструкций прописано в нацпроекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Это даёт возможность потратить на них федеральные деньги в рамках капремонта. На Судогодское шоссе в этом году потратят свыше 24 миллионов рублей.

Возможно, эта магистраль станет ещё более безопасной. Есть план чуть южнее, на пересечении с улицей Зеленой, установить светофор.

— Светофор на повороте на Заклязьменский давно нужен. Там постоянно бьются машины. Плохо, что знаков перед приподнятым переходом нет. С дамбы уже видно, что ни автобуса у остановки нет, ни пешеходов поблизости от «зебры». Можно поехать побыстрее, и тут такой скачок с этой повышенной площадкой, — говорят автомобилисты из Загородного.

«Островки» кончились

В этом году во Владимирской области зарегистрировано 109 ДТП с участием пешеходов. 12 человек погибли и 101 получил травмы. На пешеходных переходах произошло 46 наездов, в результате которых двое пострадавших погибли и 44 были ранены.

Во Владимире за минувшие два года протестировали такую идею повышения безопасности переходов, как островки безопасности. Их сделали у школ № 19, 21, 25 и 39. Но для их обустройства ширина проезжей части должна быть не менее 15 метров. Подходящих участков дорог, где есть рядом школы и садики, в городе больше нет.

Пока сложно сказать, какой способ лучше — «островки» или «приподнятости». Время покажет. Но дорожная статистика говорит, что даже переходы со светофорами не могут гарантировать 100% безопасность пешеходам. ДТП случаются и на таких переходах. Человеческий фактор. Ошибки, невнимательность, пренебрежение Правилами дорожного движения — все это, к сожалению, приводит к печальным последствиям.

В 2021 году по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» во Владимире планируется капитально отремонтировать 12 дорожных объектов. В плане ремонта 11 км автомобильных дорог общей площадью 196 тыс. кв. м., в том числе:

ул. Нижняя Дуброва (от дома № 22 до дома № 52),

ул. Дзержинского (от д. № 13 до Октябрьского пр-кта),

ул. Мира (от Октябрьского пр-кта до ул. Горького),

ул. Красноармейская (от пр-кта Строителей до ул. 9 Января),

ул. Егорова (от ул. Добросельской до ул. Растопчина),

Суздальский проспект,

Октябрьский пр-кт (от д. № 22 до д. № 45),

Судогодское шоссе (от ул. Центральной до д. № 33а по Судогодскому ш.),

ул. Горького (от д. № 96 до д. № 32, три участка),

ремонт моста по ул. Мира (поворот к ДДюТ),

ремонт более 3 км дороги Коммунар — Заклязьменский — Уварово — Бухолово,

ремонт более 1,3 км трассы от дороги М-7 «Волга» до Содышки.

Также планируется установка новых светофорных объектов на ул. Добросельской и на Судогодском шоссе, а также новых дорожных знаков.