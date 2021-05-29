Переход на Судогодском шоссе подняли над дорогой

Во Владимире впервые сделали приподнятый переход

Автомобилисты пока подпрыгивают, как на кочке

Первый приподнятый над проезжей частью пешеходный переход сделали во Владимире. Его обустроили на Судогодском шоссе в рамках ремонта дороги. Он поднимается над уровнем асфальта на 7 сантиметров. Делали работу не по ГОСТу искусственных неровностей с резиновыми препятствиями. Просто положили дополнительные слои асфальта. Получилась площадка с наклонами. Проезжая по ней, машина не подскакивает так резко, как по обычным «лежачим полицейским».

Аварийное место

Особый переход в Коммунаре нужен. Обычная «зебра» там аварийная, ДТП с пешеходами на ней случались часто. Светофор поставить нельзя — метрах в 50 один уже стоит, воткнуть новый — движение встанет.

Пешеходам удобно ещё и то, что дополнительный подъем улучшил обзор. Стало больше времени, чтобы среагировать на машины, несущиеся в крайних левых рядах.

— Такие приподнятые переходы уже хорошо зарекомендовали себя в Москве и других крупных городах России. Еще один аналогичный переход планируется построить в этом году на улице Большой Московской, в районе Центра ИЗО, — пояснили в администрации города Владимира.

Каждое третье ДТП во Владимире случается на переходе.

Строительство таких конструкций прописано в нацпроекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Это даёт возможность потратить на них федеральные деньги в рамках капремонта. На Судогодское шоссе в этом году потратят свыше 24 миллионов рублей.

Переход на Судогодском шоссе вызвал заторы

Переход на Судогодском шоссе вызвал заторы

Возможно, эта магистраль станет ещё более безопасной. Есть план чуть южнее, на пересечении с улицей Зеленой, установить светофор.

— Светофор на повороте на Заклязьменский давно нужен. Там постоянно бьются машины. Плохо, что знаков перед приподнятым переходом нет. С дамбы уже видно, что ни автобуса у остановки нет, ни пешеходов поблизости от «зебры». Можно поехать побыстрее, и тут такой скачок с этой повышенной площадкой, — говорят автомобилисты из Загородного.

«Островки» кончились

В этом году во Владимирской области зарегистрировано 109 ДТП с участием пешеходов. 12 человек погибли и 101 получил травмы. На пешеходных переходах произошло 46 наездов, в результате которых двое пострадавших погибли и 44 были ранены.

Во Владимире за минувшие два года протестировали такую идею повышения безопасности переходов, как островки безопасности. Их сделали у школ № 19, 21, 25 и 39. Но для их обустройства ширина проезжей части должна быть не менее 15 метров. Подходящих участков дорог, где есть рядом школы и садики, в городе больше нет.

Пока сложно сказать, какой способ лучше — «островки» или «приподнятости». Время покажет. Но дорожная статистика говорит, что даже переходы со светофорами не могут гарантировать 100% безопасность пешеходам. ДТП случаются и на таких переходах. Человеческий фактор. Ошибки, невнимательность, пренебрежение Правилами дорожного движения — все это, к сожалению, приводит к печальным последствиям.

В 2021 году по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» во Владимире планируется капитально отремонтировать 12 дорожных объектов. В плане ремонта 11 км автомобильных дорог общей площадью 196 тыс. кв. м., в том числе:

ул. Нижняя Дуброва (от дома № 22 до дома № 52),
ул. Дзержинского (от д. № 13 до Октябрьского пр-кта),
ул. Мира (от Октябрьского пр-кта до ул. Горького),
ул. Красноармейская (от пр-кта Строителей до ул. 9 Января),
ул. Егорова (от ул. Добросельской до ул. Растопчина),
Суздальский проспект,
Октябрьский пр-кт (от д. № 22 до д. № 45),
Судогодское шоссе (от ул. Центральной до д. № 33а по Судогодскому ш.),
ул. Горького (от д. № 96 до д. № 32, три участка),
ремонт моста по ул. Мира (поворот к ДДюТ),
ремонт более 3 км дороги Коммунар — Заклязьменский — Уварово — Бухолово,
ремонт более 1,3 км трассы от дороги М-7 «Волга» до Содышки.

Также планируется установка новых светофорных объектов на ул. Добросельской и на Судогодском шоссе, а также новых дорожных знаков.

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Анна Тумановская

Фото «Призыва»

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