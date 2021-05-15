Во Владимире пройдут автогонки для любителей и профессионалов

Соревнования по скоростному автоманеврированию состоятся в воскресение, 16 мая, на парковке у здания администрации Владимирской области. Гонять будут на своих машинах. Вы тоже можете поучаствовать. Старт в 11.05, регистрация начинается в 8 утра. В этом заезде примет участие герой программы «Призыва» Слава Петухов на своей «шестерке». Это будут первые соревнования на «жиге» после капитального ремонта. Приглашаем на гонки и рассказываем, как к ним готовили ВАЗ-2106.

Автослалом для чайников

Автослалом – это соревнования по скоростному автоманеврированию. Гонки проходят на гражданских автомобилях. Гражданскими гонщики называют машины, которые не готовят специально для соревнований. 16 мая у «Белого дома» пройдет второй этап кубка. Посмотрите, что было на первом:

Действительно, на автослалом многие приезжают на городских автомобилях. Среди участников в прошлый раз были, например, штатные «солярисы» — один на механике, другой на автомате. Ограничений по коробке передач нет, как и по ведущей оси. Соревнуются машины на переднем, заднем и полном приводах в разных категориях. Отдельные зачеты у мужчин, женщин и юниоров. Приезжают на автослалом и заряженные автомобили. У кого-то, как этот «Мини», они заряжены с завода. Кто-то собирает себе машину самостоятельно.

Боевой автомобиль своими руками

У гонщика Вячеслава Петухова было две машины. Одна белая – ВАЗ 2105 – строилась как профессиональный автомобиль для участия в серьезных соревнованиях. Это занимает много времени, поэтому, чтобы не пропускать местные гонки, Слава купил себе синюю «шестерку». В ней все оставили родное, поставили только спортивные сидения и вставили в окна облегченный пластик.

И катался Слава на своей «шестерке» по местным соревнованиям, пока в марте на трассе в Загорье у нее не сломался задний мост.

Слава и мост. Фото Юрия Морозова

В деревне Загорье находится частная трасса, где проходят соревнования и тренировочные дни

— Мы бились за призовые места,- рассказывает Слава,— оставался последний заезд. Естественно, мы просто хотели поменять задний мост и участвовать в соревнованиях уже на следующий день.

Однако в гараже оказалось, что у «шестерки» умирает мотор. Тогда Слава с командой решили объединить ее с белой «пятеркой», чтобы получилась одна машина.

А теперь часть для мальчиков

Что конкретно поменяли в «шестерке», чтобы она стала боевой? Перво-наперво, разумеется, поставили новый мост с блокировкой. Изменили подвеску, сделали машину более подготовленной для спринтов и ралли. Поменяли двигатель.

— Двигатель мы поставили, как его называют в простонародье, православный шеснарь,- рассказывает Слава,— это движок от 11-й модели жигулей, перебранный умелыми руками и мозгами.

За счет небольших изменений геометрии двигатель получился более мощным, приемистым, более подходящим для заездов. Можно сказать, что машину ребята «перепрошили».

В порядок привели электрику, кузов, адаптировали датчики. Коробку переключения передач поставили с «пятерки» как более выносливую. Новый, свежеперебранный автомобиль сейчас обкатывают. Он готов на 95 процентов. Чтобы попасть на Кубок по автослалому 16 мая, ребята работали по ночам.

— Мы возвращались домой в два, три часа ночи, все усталые и голодные, работали на грани фола,- вспоминает Слава.

16 мая у «Белого дома» будет первый боевой выезд шестерки. «Призыв» проведет оттуда прямую трансляцию. Мы знаем, за кого будем болеть. Приходите тоже! Можете принять участие. И для этого даже не нужен православный шеснарь.