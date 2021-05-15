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Во Владимире пройдут автогонки для любителей и профессионалов

Принять участие может любой желающий

Соревнования по скоростному автоманеврированию состоятся в воскресение, 16 мая, на парковке у здания администрации Владимирской области. Гонять будут на своих машинах. Вы тоже можете поучаствовать. Старт в 11.05, регистрация начинается в 8 утра. В этом заезде примет участие герой программы «Призыва» Слава Петухов на своей «шестерке». Это будут первые соревнования на «жиге» после капитального ремонта. Приглашаем на гонки и рассказываем, как к ним готовили ВАЗ-2106.

Автослалом для чайников

Автослалом – это соревнования по скоростному автоманеврированию. Гонки проходят на гражданских автомобилях. Гражданскими гонщики называют машины, которые не готовят специально для соревнований. 16 мая у «Белого дома» пройдет второй этап кубка. Посмотрите, что было на первом:

Действительно, на автослалом многие приезжают на городских автомобилях. Среди участников в прошлый раз были, например, штатные «солярисы» — один на механике, другой на автомате. Ограничений по коробке передач нет, как и по ведущей оси. Соревнуются машины на переднем, заднем и полном приводах в разных категориях. Отдельные зачеты у мужчин, женщин и юниоров. Приезжают на автослалом и заряженные автомобили. У кого-то, как этот «Мини», они заряжены с завода. Кто-то собирает себе машину самостоятельно.

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MINI JOHN COOPER WORKS. Фото из личного архива Жанны Глобиной

Боевой автомобиль своими руками

У гонщика Вячеслава Петухова было две машины. Одна белая – ВАЗ 2105 – строилась как профессиональный автомобиль для участия в серьезных соревнованиях. Это занимает много времени, поэтому, чтобы не пропускать местные гонки, Слава купил себе синюю «шестерку». В ней все оставили родное, поставили только спортивные сидения и вставили в окна облегченный пластик.

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Боевая «пятерка» Славы Петухова. Фото Юрия Морозова

И катался Слава на своей «шестерке» по местным соревнованиям, пока в марте на трассе в Загорье у нее не сломался задний мост.

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Слава и мост. Фото Юрия Морозова

В деревне Загорье находится частная трасса, где проходят соревнования и тренировочные дни

— Мы бились за призовые места,- рассказывает Слава,— оставался последний заезд. Естественно, мы просто хотели поменять задний мост и участвовать в соревнованиях уже на следующий день.

Однако в гараже оказалось, что у «шестерки» умирает мотор. Тогда Слава с командой решили объединить ее с белой «пятеркой», чтобы получилась одна машина.

А теперь часть для мальчиков

Что конкретно поменяли в «шестерке», чтобы она стала боевой? Перво-наперво, разумеется, поставили новый мост с блокировкой. Изменили подвеску, сделали машину более подготовленной для спринтов и ралли. Поменяли двигатель.

ремонт автомобиля капот открыт двигатель

Двигатель «шестерке» поменяли полностью. Фото Юрия Морозова

— Двигатель мы поставили, как его называют в простонародье, православный шеснарь,- рассказывает Слава,— это движок от 11-й модели жигулей, перебранный умелыми руками и мозгами.

За счет небольших изменений геометрии двигатель получился более мощным, приемистым, более подходящим для заездов. Можно сказать, что машину ребята «перепрошили».

ремонт автомобиля капот открыт двигатель

Работа в гараже. Фото Юрия Морозова

В порядок привели электрику, кузов, адаптировали датчики. Коробку переключения передач поставили с «пятерки» как более выносливую. Новый, свежеперебранный автомобиль сейчас обкатывают. Он готов на 95 процентов. Чтобы попасть на Кубок по автослалому 16 мая, ребята работали по ночам.

ремонт автомобиля капот открыт двигатель

«Жигу» готовят к заездам. Фото Юрия Морозова

— Мы возвращались домой в два, три часа ночи, все усталые и голодные, работали на грани фола,- вспоминает Слава.

16 мая у «Белого дома» будет первый боевой выезд шестерки. «Призыв» проведет оттуда прямую трансляцию. Мы знаем, за кого будем болеть. Приходите тоже! Можете принять участие. И для этого даже не нужен православный шеснарь.

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Слава (справа) и его ВАЗ-2106. Фото Юрия Морозова

 

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Юлия Назарова

Заглавное фото drom.ru

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