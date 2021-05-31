Во Владимире стартовал ремонт дворов

Во Владимире стартовало благоустройство дворовых территорий. В этом году в списке 29 объектов. Это больше, чем в прежние годы. Больше всего дворов отремонтируют в спальных районах, центральной части Владимира и в так называемом музыкальном районе, куда входят улицы Чайковского, Алябьева, Балакирева и др. Примечательно, что включили и дворы из присоединенных территорий — Юрьевца и Загородного. Объекты выставлены на торги. Суммы работ — от 1 до 4 миллионов рублей за контракт. В некоторые объекты включены сразу два двора.

Объектов больше, работ меньше

Увеличить количество дворов для благоустройства удалось из-за снижения объёма работ. За бюджетные средства теперь делают только асфальт на проезжей части и тротуарах, а также лавочки и урны по желанию жителей. Раньше ещё устанавливали детские и спортивные площадки – сейчас этого нет.

Ситуация с парковками еще сложнее. Раньше их можно было включить в план благоустройства, что и делали городские власти. Во дворах 2017-2018 годов ремонта были заасфальтированы пятачки для разворотов и парковок. Но позже правила скорректировал губернатор, разрешив за бюджетные средства делать только эко-парковки. Это площадки на газоне, покрывающиеся резиновыми решетками. Но этот вариант не устроил мэрию.

Под контролем жителей

Во дворе дома № 38 по улице Юбилейной работы уже идут. Там сняли асфальт сзади дома и по его фасаду. Устанавливают поребрики.

— Мы следим за работой подрядчика. Пока нас все устраивает. У нас нет тротуаров перед домом. Но есть дорожки, ведущие к школе № 36 и библиотеке. Туда едут по нашей территории. Так что хотелось бы, чтобы администрация сделала небольшой отрезок дороги от нашего двора до выезда на основную дорогу по Юбилейной. Это будет удобно не только нашему дому, но и соседним, — говорит жительница дома Елена Золотова.

3% от сметы — стоимость личной доплаты собственников жилья за благоустройство двора.

Жители дома № 38, по словам Елены Ивановны, готовы заплатить 3% от общего объема затрат, лишь бы появился ровный асфальт на дороге. Они три года пытались попасть в бюджетную программу. Комиссия, которая отбирает дворы на ремонт, учитывает и количество обращений, и год заявки. Но также немалую роль играет близость объектов социальной инфраструктуры и размер дворов. Дому № 38 повезло, что рядом школа № 36 и их дорога – проездная. К тому же она проходит через дворы соседних домов.

На последнем заседании владимирского горсовета депутаты утвердили также список дворов, которые в этом году будут приведены в порядок отдельно. На них пойдут деньги, выделенные на исполнение наказов избирателей. Список приводим ниже.

1. Ремонт двора дома 177 по ул. Добросельской — 63 тысячи рублей

2. Ремонт двора дома 37а по ул. Комиссарова — 52 тысячи рублей

3. Ремонт двора дома 5 по Суздальскому проспекту — 591 тысяча рублей

4. Ремонт двора дома 30 по ул. Юбилейной — 940 тысяч рублей

5. Ремонт двора дома 7 по ул. Безыменского — 1,4 миллиона рублей

6. Ремонт двора дома 5 по ул. Безыменского — 448 тысяч рублей

7. Ремонт двора дома 11 по ул. Безыменского (ремонт тротуара) — 95 тысяч рублей

8. Ремонт двора дома 28 по ул. Юбилейной — 184 тысячи рублей.