В субботу, 29 мая, во Владимире пройдет Ресторанный день (6+). Гастрономический фестиваль развернется во дворе Центра современной культуры «Флигель». Попробовать себя в роли ресторатора сможет каждый. Рестодень стартует в полдень и продлится до семи вечера. Во дворе «Флигеля», который до недавнего времени назывался РестоДвором, соберутся действующие рестораторы и те, кто пока еще только планирует или мечтает открыть кафе.

Фестиваль начнется в 12.00 и завершится в 19.00.

Удивлять гостей интересными блюдами будут и те, и другие. Действующие повара и рестораторы обещали приготовить что-то, чего еще нет в меню их заведения. Насчет цен единой позиции нет. Кто-то будет продавать блюда дешевле, кто-то придет на Рестодень с действующими ценами.

— Я всем говорю, что еду нужно продавать. Это касается не только рестораторов. Обычные люди, которые думают об открытии кафе, должны проверить, захотят ли гости покупать то, что они приготовили. В этом смысл мероприятия, — говорит хозяйка «Флигеля» Анастасия Вавилова.

Среди тех, кто мечтает о своем кафе и планирует протестировать свои блюда на Ресторанном дне, будет Адриан. Ему 10 лет, и он будет кормить гостей фестиваля своими бургерами.

— Бургерная, которую я хочу открыть, будет называться «Бургермен», — рассказал будущий шеф-повар. — Свой первый бургер я приготовил лет в семь, сейчас я приношу их на все праздники.

На Рестодень Адриан придет со своей тетей Юлей. Они приготовят котлеты заранее. На фестиваль они возьмут с собой гриль, чтобы их подогревать. Будет два вида бургеров — со свининой и диетические. Первые будут стоить 200 рублей, вторые — 150.

Рестодень проходит во всем мире

Ресторанные дни во Владимире начали проводить лет 5 назад. За это время некоторые повара-любители выросли до профессионалов и руководителей собственных кафе и ресторанов. Кстати, «РестоДвор» — одно из таких заведений. Его открыли прошлым летом на Девической. Все пандемическое лето там готовили индийскую еду, тако, драники, блюда с копченым мясом.

Ребята, открывшие свои точки в «РестоДворе», как раз и попробовали свои силы в рамках одного из ресторанных дней. Последовать их примеру и попробовать себя в роли владельца кафе можете и вы. Заявки принимает организатор фестиваля Евгения Беляк на своей станице во «ВКонтакте».

Вход на фестиваль свободный.

Рестодни проходят по всему миру. Сотни однодневных кафе открывают энтузиасты и любители кулинарии в парках, дворах, квартирах или офисах и в самых неожиданных местах. Каждый сам решает, что, как и где он будет готовить. Договаривается с соседями и приглашает гостей.

Владимирский Рестодень – это не только праздник еды. Организаторы обещают музыку и танцы. Завершится фестиваль в 19.00 концертом баяниста-виртуоза. Вход свободный.

Интересно провести время жители и гости Владимира смогут и в воскресенье, 30 мая. В этот день в нашем городе пройдет фестиваль «Реки-Руки». Впервые под открытым небом.