Во Владимире перекроют движение по Лыбедской магистрали и Октябрьскому проспекту

Во Владимире перекроют движение по Лыбедской магистрали. Случится это завтра, 15 мая. С 07.30 до 16.00 проехать нельзя будет от пересечения с улицей Гагарина до перекрестка с Октябрьским проспектом. Движение ограничат и по Октябрьскому проспекту от пересечения с улицей Мира до улицы Дзержинского. Транспорт направят в объезд по улицам Мира, Горького, Дворянской, 2-й Никольской, Гагарина, Никитской, Княгининской, Большой Московской.

Автомобилистов просят заранее продумывать пути объезда.

Причиной перекрытия движения станет спортивный праздник, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Начнется он в 9 утра. Центральным местом проведения праздника выступят Лыбедская магистраль и Октябрьский проспект. Участие в мероприятии примут дошкольники, учащиеся школ, студенты и просто все желающие.

В этом году в программу праздника включены соревнования лыжероллеров, велопарад, соревнования по роллер-спорту, соревнования беговелов, выступление мотоджимхана. Это проезд на скорость сложной трассы с большим числом поворотом и препятствий. Запланирована также легкоатлетическая эстафета, она будет состоять из 14 этапов.

Спортивный праздник начнется в 9 утра.

Соревнования на роликовых коньках в этом году организуются для участников в шести возрастных категориях: 3-4 года, 5-6 лет, 7-8 лет, 9-11 лет, 12-14 лет и 15-17 лет, а также среди семейных команд (в забеге «Мама, папа, я — роллеров семья!»). Для самых юных спортсменов пройдет гонка на беговелах. Частью спортивного праздника станет велопарад. На него предварительная регистрация не требуется. В нем на своем велосипеде сможет принять участие любой желающий — достаточно приехать к пересечению ул. Стрелецкой и Лыбедской магистрали.

Участникам спортивного праздника необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и допуск к соревнованиям, заверенный врачом. Основанием для допуска к соревнованиям станет и медицинская справка о состоянии здоровья.

Расписание стартов:

09.00 — открытие праздника,

09.30 — соревнования лыжероллеров,

10.10 — велопарад,

10.30 — забег на роликовых коньках,

11.00 — забег на беговелах,

11.20 — мотоджимхана,

11.30 — легкоатлетическая эстафета.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимире вводятся ограничения на проезд по улице Василисина. Закрывается дорога от колледжа культуры и искусства до дома № 11. Срок ограничений — до 31 октября текущего года. Это связано с реконструкцией дороги по улицам Сперанского и Чапаева.