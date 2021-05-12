Во Владимире ограничили проезд транспорта на улице Василисина

Во Владимире вводятся ограничения на проезд по улице Василисина. Закрывается дорога от колледжа культуры и искусства до дома № 11. Срок ограничений — до 31 октября текущего года. Соответствующее постановление главы города опубликовано на сайте мэрии. Это связано с реконструкцией дороги по улице Сперанского и Чапаева. В этом году должны запустить новую транспортную развязку, которая существенно разгрузит юго-западный район Владимира. Протяженность участка — 800 метров. Он соединит три улицы: Сперанского, Чапаева и Василисина. Несмотря на обращения жителей четвертая улица, Пугачева, не включили в развязку.

Строительство значимого для города дорожного объекта возобновилось после зимы. В бюджете уже заложено на окончание строительства 74 миллиона рублей. Подрядчик — компания «Трасса». Сейчас она активно работает на северной части объекта со стороны Чапаева. Подрядчик занят перекладкой старых и строительством новых инженерных сетей. В прошлом году успели сделать только треть работ, хотя изначально настраивались на половину. Коррективы пришлось внести из-за пандемии и ограниченности средств в городской казне.

Развязка на Сперанского освободит дорогу на Верхней Дуброве

На Василисина, где вводятся ограничения, за зиму обустроена база хранения строительных материалов. В итоге образовались горы щебня и песка. Сейчас там в течение всего светового дня курсируют груженые самосвалы. Находиться там небезопасно. И хотя на участке строительства есть ограждения, лучше отказаться от передвижений по этому участку дороги. Позже будут внесены корректировки в схему движения по другому отрезку по Василисина, который пересекается с Чапаева, сзади колледжа культуры. Там предусмотрено расширение проезжей части для более комфортного заезда на будущую развязку на Сперанского.

Многие жители Завадского, Чапаева, Василисина, Пугачева скептически относятся к новому строительству. Сомневаются они в том, что намерение властей осуществится, потому что широкая развязка будет впадать в узкие протоки по Разина и Чапаева. Заторы, считают скептики, неминуемы.

Юго-западный район — развивающийся, с активным жилищным и административным строительством. По Фатьянова, Верхней и Нижней Дуброве возводят высотки с огромным количеством квартир. Понятно, что в перспективе, число автомобилистов еще больше вырастет, проблема с проездом и парковками станет еще острее. Одной развязкой дело не решить. Нужны другие выезды. В генплане развития города указаны таковые. Одна — у школы № 37, у гаражных комплексов. Предполагалось, что эта дорога будет выходить на Московское шоссе. Никаких подвижек по планированию ее нет. Вторая — по Фатьянова с выездом на Диктора Левитана. Последний объект застопорился на стадии разработки проекта. По пояснениям мэрии, случились разногласия с подрядчиком. Так что пока проект развязки от Фатьянова до Левитана заморожен.

Единственный плюс для микрорайона ЮЗ — ремонт существующих дорог. В этом году предстоят масштабные работы по Нижней Дуброве. Проезжую часть обновят на всем протяжении, установят светофоры на нерегулируемом пешеходном переходу у рынка «Слобода», обустроят парковочные места. В прошлом году светофоры появились на кольце на Верхней Дуброве и Нижней Дуброве, 19. Автомобилистам и пешеходам перемещаться стало значительно безопаснее.

Сейчас все силы и средства городских областных властей брошены на строительство дублера в восточном районе — Рпенского проезда. Подрядчик, как «Призыв» сообщал ранее, обещал закончить работы раньше срока.