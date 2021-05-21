Во Владимире ограничат движение по улице Чайковского

Проезд на улице Чайковского во Владимире ограничат из-за прокладки инженерных коммуникаций к новостройкам. Проехать нельзя будет по четной стороне улицы на участке от дома № 2 до дома № 10. Движение ограничат с 20.00 22 мая по 05.00 23 мая, сообщает пресс-служба мэрии.

На этот период городские автобусы, следующие в направлении от остановки «Улица Пугачева» к проспекту Строителей, поедут в объезд по проспекту Ленина, Ново-Ямскому переулку и улице Ново-Ямской к остановке «Рябинка». В обратном направлении транспорт проследует от проспекта Строителей к площади Победы — без изменений по обычному маршруту движения.

Троллейбусы маршрута № 8, курсирующие от площади Победы к проспекту Строителей (по внутреннему кольцу), на время ремонтных работ прекращают движение.

— Просим пассажиров учесть данные изменения в движении городского пассажирского транспорта при планировании своих поездок вечером 22 мая, — просят горожан в мэрии.

Ремонт дорог и теплосетей

Напомним, что из-за ремонта теплосетей и дорог жителям областного центра в последнее время приходится регулярно испытывать неудобства и заранее выбирать маршрут движения.

Так, до 31 октября текущего года ограничено движение по улице Василисина. Закрылась дорога от колледжа культуры и искусства до дома № 11. Это связано с реконструкцией дороги по улицам Сперанского и Чапаева. В этом году должны запустить новую транспортную развязку, которая существенно разгрузит юго-западный район Владимира. Протяженность участка — 800 метров. Он соединит три улицы: Сперанского, Чапаева и Василисина.

До конца мая также ограничили движение по улице Красноармейской. До 24.00 31 мая данная улица будет односторонней. Причиной неудобств для жителей областного центра выступила перекладка участка магистральной теплосети от улицы Гражданской.

Ранее перекрывали проезжую часть по улице Мира. Проехать нельзя было от дома № 36 (Центральный городской парк) до пересечения с улицей Горького. Связано это было c ремонтом магистральных теплосетей.

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В 2021 году планируют полностью переложить порядка 20 километров коммуникаций подземным бесканальным способом прокладки. На реконструкцию трубопроводов направят 450 миллионов рублей, на текущий ремонт — еще 100 миллионов рублей. Специалисты «Т Плюс» уверяют, что это позволит улучшить надежность и качество снабжения горожан теплом и горячей водой.