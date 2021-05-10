Во Владимире начали ремонтировать лестницы для пешеходов

Владимирский центр управления городскими дорогами обследует состояние всех лестниц, находящихся в областном центре. Одни ведут к поликлиникам и больницам, другие – к детсадам и школам, третьи – к остановкам общественного транспорта и родникам. Владимир расположен на холмах, поэтому лестниц в городе предостаточно. Многие из них не находятся на балансе муниципальных служб. В майские праздники начался ремонт лестниц около городской больницы № 5 и в районе дома 75 на улице Пугачева. Закончились работы на лестнице на проспекте Строителей. Состояние лестниц в городе ухудшилось после зимних перепадов погоды так же, как и дорожное полотно на тротуарах и проезжей части. Пострадало бетонное основание, накренились или сломались металлические уголки и поручни. В ходе механической уборки снега и наледи лестницы тоже разрушаются.

47-90-94 (с 6.30 до 16.00) в будни и 8-960-721-49-49 круглосуточно – телефоны для заявок по уборке и ремонту лестниц, дорог, тротуаров, остановок.

Каждый житель Владимира может обратиться в муниципальную службу, чтобы пополнить список объектов ремонта на грядущую дорожную кампанию. Если требуется очистка и небольшой ремонт, то работы выполнят в ближайшее время, если нужна реконструкция, то в бюджет будут заложены дополнительные средства на следующий сезон. В прежние годы мэрия выделяла деньги на ремонт лестниц по отдельным статьям. Последние контракты на реконструкцию лестницы на Мира к роднику, на Завадского, 7 и Урицкого выставлялись в 2018 году. Тогда же и выполнялись работы подрядчиками. Стоимость ремонта каждого объекта была от 300 до 400 тысяч рублей.

Чтобы ускорить процесс ремонта лестниц, можно обратиться на муниципальным портал «Владимир – это мы». Достаточно на нем зарегистрироваться, загрузить фото и точный адрес – муниципальные предприятия, работающие в сфере ЖКХ, обязаны будут отреагировать.

Наиболее масштабные работы проводились на лестницах на Вокзальном спуске и на Мира, ведущей к роднику в заброшенных садах. Помимо ремонта там нанесли антискользящые шероховатые ленты. Правда, продержались они недолго. Интересно, что у столичных архитекторов, которые делали предпроектную работу по благоустройству парка у Дворца детско-юношеского творчества, было другое видение для лестницы на Мира. Хотели сделать ярусные спуски с беседками и смотровыми площадками, чтобы упросить восхождение от родника и сделать его интересным.

В мэрии также сообщают, что в городе проводят мероприятия по очистке и обновлению элементов дорожной инфраструктуры: моют дорожные знаки и светофорные объекты, красят стойки дорожных знаков и светофорные опоры. С помощью поливальных и уборочных машин промываются от грязи городские дороги и парковочные карманы, выметаются тротуары. На остановочных пунктах производится покраска лавочек и урн. Ежедневно к работам по благоустройству привлекается 55 рабочих и 40 единиц техники.

В мае выполняется ремонт дорожного покрытия на улицах Студеная гора, Ново-Ямская, Разина, Чапаева, Садовая, Офицерская, Благонравова, Пугачева, а также в микрорайонах Юрьевец, Оргтруд, Лесной, Энергетик. На городских дорогах продолжает обновляться дорожная разметка. Днем ее наносят на пешеходных переходах, а ночью — на осевой линии и линии разделения потоков движения. Работы проводятся на улицах Тракторная, Асаткина, Элеваторная, Шпалорезка, Мостостроевская, а также в отдаленных микрорайонах и присоединенных территориях.

За уборку дворов многоквартирных жилых домов отвечают управляющие компании. За территории, прилегающие к офисным и торговым центрам, магазинам, предприятиям и организациям, — их собственники или арендаторы. В управлении ЖКХ работает «горячая линия». Пожаловаться на качество и оперативность уборки территорий многоквартирных домов управляющими компаниями можно по телефону 53-26-30 с 08.30 до 17.00 в рабочие дни, а в единую городскую дежурно-диспетчерскую службу — по телефону 05 ежедневно, круглосуточно.