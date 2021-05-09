Владимирцы стихийно спели «Катюшу» на площади Победы

Стихийный флешмоб произошел сегодня, 9 мая, на площади Победы во Владимире. С самого утра к Вечному огню начали стягиваться целые группы и семьи. Многие возлагали цветы и оставались на площади в ожидании официальных мероприятий: в праздничной программе в 10 часов было запланировано возложение цветов.

Около 10.30, не дождавшись речей и концерта, под начинающимся дождем собравшиеся запели легендарную «Катюшу». Солировала хорошо известная владимирцам волонтер и благотворитель Роза Киямова. Слова песни мгновенно подхватили не менее десятка людей. Кто-то едва сдерживал слезы. Вот как это было:

СПРАВКА: Впервые песня «Катюша» Михаила Исаковского и Матвея Блантера прозвучала еще в 1938 году. Затем она стала одним из неформальных символов Великой Отечественной войны. Есть мнение, что именно из-за песни солдаты начали называть боевые машины реактивной артиллерии серии «БМ» «катюшами». Песня была настолько популярна, что ее не раз переделывали на свой лад. Известно более ста таких версий.

В этом году во Владимирской области отменили Парады Победы. Такое решение принял оперштаб из-за ситуации с распространением коронавируса. Все мероприятия на День Победы проводятся локально, с соблюдением ряда ограничений. Однако Парад с участием военной техники состоялся в Коврове. Мэрия города объявила об этом за несколько дней до 9 мая. Накануне прошла большая репетиция парада.

В онлайн-формате в этом году вновь проводится и акция «Бессмертный полк». Регистрация была продлена до сегодняшнего дня. Само онлайн-шествие начнется в 15.00. Однако многие пришедшие сегодня на площадь Победы во Владимире принесли с собой портреты родных, принимавших участие в Великой Отечественной войне.

Владимирская область внесла огромный вклад в дело общей Победы. Около 300 тысяч наших земляков ушли на фронт, меньше половины из них смогли вернуться домой. Из Владимира на войну отправились 24 724 человека, это при том, что в то время в городе проживало около 60 тысяч человек. 100 жителей Владимирской области стали Героями Советского Союза, двадцать – полными кавалерами ордена Славы.

В годы Великой Отечественной войны в областном центре было открыто 18 госпиталей, помощь в них получили более 250 тысяч бойцов. Оперировали хирурги, чьи имена вошли в историю отечественной медицины: Гавриил Контор, Николай Орлов, Василий Пятницкий, Сергей Белов и многие другие. О подвиге хирурга Контора читайте в материале «Призыва».