Владимирцы смогут привиться от коронавируса в гипермаркете «Глобус»

Сегодня, 6 мая, в гипермаркете «Глобус» во Владимире откроется стационарный прививочный пункт. Сделать вакцину от коронавирусной инфекции без предварительной записи там сможет любой совершеннолетний житель региона. Главное требование — отсутствие противопоказаний. Иммунизация проводится отечественной вакциной «Спутник V».

Вход в прививочный пункт расположен в правом крыле гипермаркета. Вакцинация там будет проходить ежедневно, кроме воскресенья, с 9.00 до 12.00. При себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС. Время и место введения второго компонента вакцины следует уточнить у медицинского работника прививочного пункта.

Предварительная запись не требуется.

— Вакцинация от коронавируса в «Глобусе» организована для повышения доступности иммунизации. В перспективе такие пункты откроются и в других общественных местах, — сообщает пресс-служба областного департамента здравоохранения.

К вакцинации также подключены мобильные прививочные пункты. Напомним, что 29 апреля прививку от COVID-19 можно было сделать у торговых центров «Мегаторг» и «Ашан» во Владимире, «Ковров молл» в Коврове и «Зефир в мармеладе» в Муроме.

Информацию о графике работы мобильных пунктов можно получить в больницах: Муромская городская больница № 3 (г. Муром, ул. Войкова, 11а), Ковровская городская больница № 2 (г. Ковров, ул. Первомайская, 23), городская больница № 2 г. Владимира (г. Владимир, ул. Токарева, 3).

Пункты вакцинации заработали и в опорном вузе региона – ВлГУ. Привиться студенты и преподаватели могут на улице Горького, 87 (корпус № 1) и проспекте Строителей, 11 (корпус № 7). Здесь потребуется предварительная запись.

Запись на вакцинацию для жителей Владимирской области открыта на Едином портале госуслуг, на портале электронной регистратуры Владимирской области lk.miac33.ru и по Единому номеру 122. Сделать это можно и обратившись в регистратуру поликлиники по месту жительства.

По состоянию на 5 мая, от коронавирусной инфекции уже привились более 86 тысяч жителей Владимирской области, из них свыше 64 тысяч человек получили второй компонент вакцины. В областном центре вакцинацию прошли свыше 24 тысяч горожан.

Специалисты напоминают, что вакцинация – самый эффективный метод профилактики коронавируса. Она поможет сформировать к осени необходимый коллективный иммунитет.