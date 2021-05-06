прививка от коронавируса

Владимирцы смогут привиться от коронавируса в гипермаркете «Глобус»

Предварительная запись не требуется

Сегодня, 6 мая, в гипермаркете «Глобус» во Владимире откроется стационарный прививочный пункт. Сделать вакцину от коронавирусной инфекции без предварительной записи там сможет любой совершеннолетний житель  региона. Главное требование — отсутствие противопоказаний. Иммунизация проводится отечественной вакциной «Спутник V».

Вход в прививочный пункт расположен в правом крыле гипермаркета. Вакцинация там будет проходить ежедневно, кроме воскресенья, с 9.00 до 12.00. При себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС. Время и место введения второго компонента вакцины следует уточнить у медицинского работника прививочного пункта.

пункт вакцинации в Глобусе

Вход в прививочный пункт расположен в правом крыле гипермаркета. 

Предварительная запись не требуется.

Вакцинация от коронавируса в «Глобусе» организована для повышения доступности иммунизации. В перспективе такие пункты откроются и в других общественных местах, — сообщает пресс-служба областного департамента здравоохранения.

К вакцинации также подключены мобильные прививочные пункты. Напомним, что 29 апреля прививку от COVID-19 можно было сделать у торговых центров «Мегаторг» и «Ашан» во Владимире, «Ковров молл» в Коврове и «Зефир в мармеладе» в Муроме.

Информацию о графике работы мобильных пунктов можно получить в больницах: Муромская городская больница № 3 (г. Муром, ул. Войкова, 11а), Ковровская городская больница № 2 (г. Ковров, ул. Первомайская, 23), городская больница № 2 г. Владимира (г. Владимир, ул. Токарева, 3).

Пункты вакцинации заработали и в опорном вузе региона – ВлГУ. Привиться студенты и преподаватели могут на улице Горького, 87 (корпус № 1) и проспекте  Строителей, 11 (корпус № 7). Здесь потребуется предварительная запись.

Вакцинация от коронавируса во Владимирской области началась 18 января 2021 года

Вакцинация от коронавируса во Владимирской области началась 18 января

Запись на вакцинацию для жителей Владимирской области открыта на Едином портале госуслуг, на портале электронной регистратуры Владимирской области lk.miac33.ru и по Единому номеру 122. Сделать это можно и обратившись в регистратуру поликлиники по месту жительства.

По состоянию на 5 мая, от коронавирусной инфекции уже привились более 86 тысяч жителей Владимирской области, из них свыше 64 тысяч человек получили второй компонент вакцины. В областном центре вакцинацию прошли свыше 24 тысяч горожан.

Специалисты напоминают, что вакцинация – самый эффективный метод профилактики коронавируса. Она поможет сформировать к осени необходимый коллективный иммунитет.

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Ольга Ефремова

Фото «Призыва»

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