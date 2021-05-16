Владимирцы провалили голосование за парк

Жители Владимира так вяло выбирали варианты благоустройства парка «Добросельский», что их обошли более заинтересованные люди из районных городов. Голосование проводится на федеральной платформе «Городская среда». За ходом бдительно следит региональный департамент ЖКХ. Ведь главное условие получения федеральных денег для благоустройства парков и скверов на территории области, это максимальное вовлечение в процесс жителей. Чем больше проголосовавших и чем разностороннее выбор, тем больше шансов получить деньги из центра. В том числе и в будущем.

Гороховчане и струнинцы активнее

В области наиболее активно проявили себя жители Гороховца, Струнино, Собинки, Костерево. А областной центр оказался среди аутсайдеров. По рейтингу выходит, что во Владимире живут самые безучастные люди. Они не заинтересованы в том, как будет меняться облик их города.

Голосование проводится на сайте 33.gorodsreda.ru с 26 апреля по 30 мая. Составляется рейтинг общественных территорий и дизайн проектов благоустройства. Нужно выбрать свое муниципальное образование, ознакомиться со списком объектов для голосования и либо через портал госуслуг, либо после регистрации на сайте выбрать лучшую территорию.

В 2021 году в области после благоустройства появится 44 сквера и парка для отдыха и досуга жителей.

Можно голосовать также за объекты на 2022 год. Участвовать в голосовании могут все жители области в возрасте от 14 лет.

— Во Владимире многие просто не знают, что такое голосование идёт. Администрация города не объясняет людям, какие есть проекты, где надо голосовать. Да и сам проект им, может быть, не очень интересен. Проект был уже утвержден. Реализуются этапы. Поэтому выбирать нечего, люди не верят, что будет учтено их мнение, — рассуждает директор департамента ЖКХ Елена Семёнова.

В рейтинге голосования должны поучаствовать 137 тысяч жителей области. Пока – 41 тысяча.

Во Владимире зашли на портал и оставили свой голос не больше 400 человек. Это самый низкий показатель по области. В конце недели мэрия опубликовала пресс-релиз, напоминающий жителям о проведении рейтингового голосования. Его можно прочитать на сайте. Но по городу информации нет. Не хватает билбордов, транспарантов.

Рано радовались

В ходе первого этапа благоустройства парка «Добросельский» активно следили за работами жители окрестных домов и урбанисты движения «Владимир будущего». Мэрия считалась с их мнением, корректировала планы, делала быстрые ремонты, восстанавливала поврежденные конструкции.

Не всего удалось добиться. Дог-парк и общественный туалет так и не открылись, не добавили игровых элементов для детской площадки. Проблема в том, что ещё до благоустройства администрация города разрекламировала масштабный проект парка «Добросельский». С обилием арт-объектов, озеленением, досуговым наполнением и фонтанами.

Но только потом власти все взвесили и сочли, что вкладывать 600 миллионов рублей в один объект нецелесообразно. Хотя жители тогда были активны и довольны таким объектом. Поэтому немудрено, что сейчас, когда их спрашивают, где поставить сцену в парке, они не очень-то активны.

Вот за какие варианты предлагают проголосовать владимирцев.

— Вариант №1 предполагает размещение памп-трека в разных частях парка, а расположение сцены — рядом с центром парка. Зона скейтпарка планируется у административно-бытового здания. При варианте №2 оба памп-трека располагаются рядом, образуя единую площадку. Сцену предлагается разместить рядом со стадионом. Изменяется месторасположение административно-бытового здания. Предусмотрен перенос скейтпарка в другую часть парка и добавление площадки для игр в городки, — пояснили в администрации области.

В 2021 году в парке планируется завершить строительство велодорожки по всему периметру парка, полностью обустроить центральную аллею и входные группы. Предстоит большая работа на сетях водоснабжения, канализации, ливневой канализации, силовых сетях для пунктов проката и общественного питания,

административно-бытовых и технических зданий. Начало работ по второму этапу реновации парка «Добросельский» запланировано на следующую неделю.