Владимирцы – Герои Советского Союза: что вы о них знаете?

Большинство Героев Советского Союза, чьими подвигами гордится наш город, получили это звание в годы Великой Отечественной войны. Среди них представители разных родов войск: пехотинцы, летчики, танкисты, артиллеристы, связисты, политработники. Воинские звания их различны — от рядового до генерала. В Военно-исторической экспозиции Владимиро-Суздальского музея-заповедника в Золотых воротах находится Галерея героев-владимирцев. Имена Героев Советского Союза увековечены на мемориальных досках, установленных на зданиях, где они жили или учились, на улицах, названных их именами. В мае 2010 года на площади Победы, рядом с воинским мемориалом в честь 30-летия Победы, были установлены восемь стел из красного гранита с бронзовыми барельефами 24 владимирцев — Героев Советского Союза. А что вы знаете об их подвигах? Проверьте себя в этом тесте!