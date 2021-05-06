Владимирцы – Герои Советского Союза: что вы о них знаете?

Большинство Героев Советского Союза, чьими подвигами гордится наш город, получили это звание в годы Великой Отечественной войны. Среди них представители разных родов войск: пехотинцы, летчики, танкисты, артиллеристы, связисты, политработники. Воинские звания их различны — от рядового до генерала. В Военно-исторической экспозиции Владимиро-Суздальского музея-заповедника в Золотых воротах находится Галерея героев-владимирцев. Имена Героев Советского Союза увековечены на мемориальных досках, установленных на зданиях, где они жили или учились, на улицах, названных их именами. В мае 2010 года на площади Победы, рядом с воинским мемориалом в честь 30-летия Победы, были установлены восемь стел из красного гранита с бронзовыми барельефами 24 владимирцев — Героев Советского Союза. А что вы знаете об их подвигах? Проверьте себя в этом тесте!

За какие заслуги получил звание Героя Советского Союза Александр Беляков, в юности живший во Владимире? За беспосадочный перелет из Москвы на Дальний Восток в 1936 году За организацию Рязанской высшей школы штурманов ВВС в 1941 году За участие в Берлинской операции 1945 года Правильно! Неправильно! - В скольких войнах участвовал Герой Советского Союза, генерал-майор танковых войск Дмитрий Погодин, похороненный в нашем городе? Одной – Великой Отечественной Двух – Первой мировой и Второй мировой Трех – гражданской в Испании, советско-финской, Великой Отечественной Правильно! Неправильно! - Кто из владимирцев – Героев Советского Союза повторил подвиг муромца Николая Гастелло? Сергей Герасимов Владимир Вишенков Александр Артемьев Правильно! Неправильно! - Кто из владимирцев стал дважды Героем Советского Союза? Михаил Акимов и Виктор Башкиров Александр Беспалов и Виктор Григорьев Александр Головачев и Афанасий Шилин Правильно! Неправильно! - О ком из владимирцев – Героев Советского Союза советский поэт Бронислав Кежун написал поэму «Рассказ о русском богатыре»? Сергей Василисин Дмитрий Абаляев Иван Дьяченко Правильно! Неправильно! - За какой подвиг посмертно получил звание Героя Советского Союза летчик Евгений Пичугин? За уничтожение более 100 вражеских самолетов За рекордное количество боевых вылетов За воздушный таран Правильно! Неправильно! - Кто из владимирцев – Героев Советского Союза в 1975 году привез Вечный огонь с могилы Неизвестного солдата в Москве, который горит на площади Победы? Федор Шмырин Павел Маштаков Николай Сыщиков Правильно! Неправильно! - О ком из владимирцев маршал Жуков написал в своей книге «Воспоминания и размышления» такие строки: «Мне очень понравился командующий артиллерией генерал-лейтенант …, отлично знавший методы использования больших масс в артиллерийском наступлении»? Михаил Пронин Николай Фомин Дмитрий Сухарников Правильно! Неправильно! - Сколько вражеских солдат и офицеров уничтожил в бою младший лейтенант Александр Савельев, оставшись один, но удержав захваченный плацдарм? 10 20 30 Правильно! Неправильно! - Кто из владимирцев – Героев Советского Союза, действуя в одиночку, подбил 3 вражеских танка? Сергей Потапов Михаил Акимов Александр Рассказов Правильно! Неправильно! - Нажмите "Поделиться", чтобы увидеть ваши результаты! Facebook Facebook Просто скажите нам, кто вы, чтобы увидеть ваши результаты! Показать мои результаты >> Владимирцы – Герои Советского Союза: что вы о них знаете? Я набрал %%score%% из %%total%% Поделитесь своими результатами Facebook Facebook