Владимирцы досрочно открыли купальный сезон

Жители Владимира потянулись на городские пляжи, не дожидаясь официального открытия купального сезона. Начиная с выходных дней, у водоемов десятки отдыхающих. Причина — аномально жаркая погода. В будни воздух в областном центре прогрелся до 30 градусов тепла, а на солнце столбики термометра разменяли 40-градусную отметку. При этом специалисты предупреждают, что заходить в воду в мае — очень опасно. Реки, пруды и озера еще не успели прогреться. И самое безобидное, что можно подхватить, — это простуда.

На пляже аншлаг

Желающих окунуться на озере Семязино много даже утром в понедельник. То ли подошли отпускники, то ли на работу отдыхающие не спешат. На пляж люди приходят пешком и приезжают на машинах. Те, кто еще на прошлой неделе кутался в теплую одежду, сняли курточки и сразу перешли на купальники. И если одни просто греются на солнышке, другие заходят в воду. И ведь не просто помочить ноги, а сразу занырнуть с головой.

— Водичка теплая, нормально, — говорит в прямом эфире «Призыва» девушка в темном купальнике.

И такая картина на многих водоемах. Изнывающие от жары граждане потянулись к воде. При этом специалисты предупреждают, что она еще слишком холодная. И до метеорологического старта купального сезона еще далеко.

— Купаться пока рано. Сейчас вода, если мы берем Центральную Россию, то она где-то в пределах 12-15 градусов. С учетом похолодания купальный сезон не будет открыт раньше времени. В самом оптимистичном случае он наступит не раньше календарного лета, — привело слова ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца информационное агентство ТАСС.

Купаться опасно для здоровья

О том, что купаться опасно для здоровья, говорят и медики. В лучшем случае можно простудиться, в худшем — получить осложнение на сердце. Неподготовленным людям заходить в воду в мае ни в коем случае нельзя, уверяет врач-терапевт Изабелла Ивкова. Только тем, кто обливался холодной водой и закалялся зимой, можно постепенно окунаться. Остальным лучше пока подождать на берегу.

— Если человек обливался зимой холодной водой и принимал контрастный душ, то с ним ничего не случится. Если неподготовленный человек зайдет в непрогретый водоем, то на фоне нагрузки на иммунную систему произойдет переохлаждение организма, активируются очаги хронической инфекции и человек заболеет. Это может быть или простудное заболевание, или гайморит, или бронхит. Если человек совсем слабый, это может быть внебольничная пневмония.

Заходить в холодную воду опасно.

При этом купание в холодной воде, говорит специалист, может спровоцировать коронавирусную инфекцию. Это не значит, что человек заразится в озере или реке. Просто ослабленный организм куда легче подвержен различного рода инфекциям. И тогда есть опасность, что ковид будет протекать куда сложнее.

Отдельная опасность в холодной воде подстерегает людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. И сценарии могут быть разными. В таком случае спасти человека могут только врачи. Об этом стоит думать, когда заходите в воду.

— Если гипертоник резко войдет в воду, занырнет, без подготовки поплывет, у него может случиться гипертонический криз, аритмия и даже инсульт. Поэтому важно заходить в воду подготовленными, активно поплавать и выйти, потом вытереться насухо полотенцем, чтобы не было активного перепада температур.

Сезон откроют 1 июня

Официально купальный сезон во Владимирской области открывается 1 июня. К этому времени утверждается список водоемов, разрешенных для посещения. Во Владимире таких мест традиционно четыре: Семязино, Содышка, Глубокое и Клязьма. По всей области обычно открывают около 50 пляжей. Но пока купаться запрещено везде, сказал начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Владимирской области Леонид Фадеев.

— Купальный сезон во Владимирской области еще не открыт. Но ввиду аномально жаркой погоды многие жители региона открыли сезон. В настоящее время пляжи проходят освидетельствования, но далеко не везде места массового отдыха людей готовы к использованию. В этом году мы запланировали 53 места отдыха людей на воде. Сейчас пока пляжи не обнародованы для отдыха, дно не очищено водолазами, не работают спасательные посты. Таким образом, сейчас граждане купаются под свою ответственность. В условиях аномальной жары мы не можем этого запретить.

К купальному сезону приготовят 53 пляжа.

В прошлом году из-за пандемии коронавируса путь на озера и реки был закрыт все лето. Но люди все равно окунались в жаркие дни. В этом году речи о том, что инфекция сдвинет сезон заплывов, пока нет. При этом в региональное управление Роспотребнадзора муниципальные власти, ответственные за организацию процесса, пока не обращались. Пробы воды никто не брал, говорит пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора Марина Колтунова.

— Муниципальные образования должны определить места, официально разрешенные для купания. К нам они должны обратиться за санитарно-эпидемиологическим заключением. Мы пробы воды готовим минимум 10 дней. На сегодняшний день к нам еще никто не обращался.

До 1 июня пройти освидетельствование пляжей должны все. Тогда и вода прогреется. Пока же помните простые правила: не купайтесь в незнакомых местах, не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения. И обязательно следите за детьми, чтобы отдых не был омрачен трагедией на воде.