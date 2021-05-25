Владимирцы 6 лет сидят на чемоданах и переживают реновацию

Шесть лет идёт реновация владимирского квартала, ограниченного улицами Северной, Крупской, Фейгина. За это время компания «ВладЗастройщик» выстроила там свыше 500 квартир, а расселила 9! Вместо нового жилья люди ютятся в старых деревянных и кирпичных домах в два этажа. Этим домам скоро будет сто лет. Зато буквально в двух шагах — два новых 17-этажных жилых комплекса. Там места обитателям ветхих домов почему-то не нашлось. Хотя по условиям договора с мэрией застройщик, поднимая новостройки, должен был расселять старый фонд.

Обещанного долго ждут

Застройщик брал на себя обязательство расселить жителей 10 стареньких домов. Всего 73 квартиры. По факту справился лишь с одним домом. При этом ответственная за реновацию квартала компания уже несколько раз судилась с администрацией города. Требовала продлить сроки договора и даже изменить его условия.

Реновация старых заводских кварталов идет очень медленно.

Хуже всего дела обстоят с домом на Крупской, 1/70. Он признан аварийным в 2016 году. Арбитражным судом в 2018 году утверждено мировое соглашение между компанией «ВладЗастройщик» и администрацией города о передаче семи квартир для расселения жителей аварийного дома. Его должны были исполнить до июня 2020 года. Но не случилось.

Мэрия обратилась к судебным приставам с тем, чтобы обязать застройщика исполнить решение суда. Было возбуждено исполнительное производство. На последней встрече застройщика с чиновниками тот пообещал в ближайшее время передать квартиры. Об этом на заседании комитета горсовета сообщила представитель управления архитектуры и строительства администрации города Екатерина Шиндакова.

Вы даете нереальные сроки!

Депутаты пытались уточнить, почему так тяжело идет реновация, какие рычаги давления есть у администрации? Оттуда отвечают, что в рамках договора уже все перепробовали. Чиновники отчасти поддерживают застройщиков: говорят, сроки, отпущенные на реновацию, были очень короткие. Но жители с ними не согласны.

— Когда все это начиналось, к нам пришли все чиновники с уже готовыми договорами на конкретные квартиры. Нам обещали переселение в новостройку на Фейгина. Все было очень оптимистично. А по факту в новостройку заселились другие люди. Теперь их машины под нашими окнами, а заодно и мусор, — негодует жительница аварийного дома Людмила Устинкина.

Жители аварийного дома хотят переехать в новое жилье с отделкой и в том же районе.

По словам женщины, она за все годы получила только одно предложение по расселению – в студию без отделки на 17-м этаже. Метраж там был меньше, чем имеющийся сейчас. То есть обмен предлагался неравнозначный.

Большие планы

Реновация или, как это называется во Владимире, «программа развития застроенных территорий», предполагала улучшать условия проживания людей. А по факту страдают жители и новостроек, и ветхого фонда. У первых дефицит парковок и детских площадок. У вторых — стремительно ухудшающееся состояние жилья.

Договор на развитие застроенной территории, ограниченной улицами Северной, Фейгина, Крупской, 1-й Пионерской, заключен в декабре 2015 года. Под расселение попали дома на:

Крупской, 1/70 — 8 квартир;

Крупской, 7 — 4 квартиры;

Крупской, 9 — 5 квартир;

Крупской, 11 — 8 квартир;

Северной, 19 — 16 квартир;

Северной, 21 — 8 квартир;

Фейгина, 20 — 6 квартир;

Фейгина, 24 — 6 квартир;

Фейгина, 26 — 5 квартир;

Фейгина, 28 — 7 квартир.

На участке площадью 2,1 гектара застройщик планирует возвести три многоэтажных дома. Один корпус на две секции высотой 17 этажей выстроен. В процессе второй корпус с одной секцией высотой 17 этажей и третий корпус с четырьмя секциями высотой 9-17 этажей. В планах строительство подземной парковки на 130 мест.

В администрации Владимирской области ранее сообщали, что в регионе будет массово реализовываться реновация с поддержкой федерального бюджета. Уже называют первый эксперимент — жилая застройка на Асаткина во Владимире. Депутаты горсовета выясняли у администрации, можно ли в будущем избежать печальных ошибок программы развития застроенных территорий. Оказалось, нет. Нельзя прописать жесткие требования. На аукционы просто никто не придет. Мэрия же заинтересована в наращивании темпов жилищного строительства и расселения старых домов без участия бюджетных денег.