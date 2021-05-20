вынесение приговора

Владимирцу вынесли приговор за пострадавшего в ДТП ребенка

Виновник аварии хотел проскочить на красный свет

Во Владимире вынесли приговор виновнику ДТП, в котором пострадал двухлетний ребенок. Авария произошла в июле 2020 года. В ходе судебного разбирательства было установлено, что в момент ДТП мужчина ехал в своем автомобиле вместе с двухлетним ребёнком. Причем малыш находился в салоне без детского кресла.

При подъезде к перекрестку водитель решил проскочить на красный. В итоге его автомобиль столкнулся другим транспортным средством, водитель которого выехал на перекресток с прилегающей улицы. Нарушения правил дорожного движения чуть привели к серьезным последствиям. Здоровью ребенка был причинен тяжкий вред.

На суде государственный обвинитель представил исчерпывающие доказательства нарушения ПДД. По окончании судебного разбирательства мужчина полностью признал свою вину.

Водитель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), — сообщает областная прокуратура.

Октябрьский районный суд Владимира назначил водителю наказание в виде ограничения свободы на срок 2 года. Также мужчину лишили права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев.

Приговор вступил в законную силу.

Перевозка детей в автомобиле требует большой ответственности. Только в первом квартале этого года в ДТП во Владимирской области пострадали 43 несовершеннолетних и один погиб. В четырёх авариях дети находились в салоне без удерживающих устройств, что, по информации ГИБДД, усугубило тяжесть последствий.

Сотрудники ГИБДД проводят профилактический рейд

Сотрудники ГИБДД регулярно проводят профилактические рейды. Фото «Призыва»

Чтобы оперативно выявлять нарушителей правил перевозки детей, сотрудники Госавтоинспекции регулярно проводят рейды. Наряды ДПС усиливают дежурства у образовательных учреждений и проверяют автомобили с детьми на наличие удерживающих устройств. С нарушителями проводят профилактические беседы. Полицейские приходят даже в роддома. В рамках федерального проекта «Детство безопасности» в перинатальном центре Владимира для будущих мамочек устраивают тренинги.

Штраф за перевозку детей без автокресла — 3000 рублей.

Ранее «Призыв» сообщал, что четырёхлетний ребенок пострадал в ДТП на обходе Мурома. Малышу потребовалась медицинская помощь. По предварительной информации пресс-службы УМВД России по Владимирской области, водитель ВАЗ-21099 при выезде на главную дорогу не предоставила преимущество в движении автомобилю «Лада-Приора». В результате автомобили столкнулись.

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Ольга Ефремова

Фото: 1tulatv.ru

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