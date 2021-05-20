Владимирцу вынесли приговор за пострадавшего в ДТП ребенка

Во Владимире вынесли приговор виновнику ДТП, в котором пострадал двухлетний ребенок. Авария произошла в июле 2020 года. В ходе судебного разбирательства было установлено, что в момент ДТП мужчина ехал в своем автомобиле вместе с двухлетним ребёнком. Причем малыш находился в салоне без детского кресла.

При подъезде к перекрестку водитель решил проскочить на красный. В итоге его автомобиль столкнулся другим транспортным средством, водитель которого выехал на перекресток с прилегающей улицы. Нарушения правил дорожного движения чуть привели к серьезным последствиям. Здоровью ребенка был причинен тяжкий вред.

На суде государственный обвинитель представил исчерпывающие доказательства нарушения ПДД. По окончании судебного разбирательства мужчина полностью признал свою вину.

— Водитель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), — сообщает областная прокуратура.

Октябрьский районный суд Владимира назначил водителю наказание в виде ограничения свободы на срок 2 года. Также мужчину лишили права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев.

Приговор вступил в законную силу.

Перевозка детей в автомобиле требует большой ответственности. Только в первом квартале этого года в ДТП во Владимирской области пострадали 43 несовершеннолетних и один погиб. В четырёх авариях дети находились в салоне без удерживающих устройств, что, по информации ГИБДД, усугубило тяжесть последствий.

Чтобы оперативно выявлять нарушителей правил перевозки детей, сотрудники Госавтоинспекции регулярно проводят рейды. Наряды ДПС усиливают дежурства у образовательных учреждений и проверяют автомобили с детьми на наличие удерживающих устройств. С нарушителями проводят профилактические беседы. Полицейские приходят даже в роддома. В рамках федерального проекта «Детство безопасности» в перинатальном центре Владимира для будущих мамочек устраивают тренинги.

Штраф за перевозку детей без автокресла — 3000 рублей.

Ранее «Призыв» сообщал, что четырёхлетний ребенок пострадал в ДТП на обходе Мурома. Малышу потребовалась медицинская помощь. По предварительной информации пресс-службы УМВД России по Владимирской области, водитель ВАЗ-21099 при выезде на главную дорогу не предоставила преимущество в движении автомобилю «Лада-Приора». В результате автомобили столкнулись.