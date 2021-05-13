Владимирцев бесплатно обследуют на меланому

24 мая во Владимирском областном кожно-венерологическом диспансере состоится ежегодная акция День диагностики меланомы. В этот день все желающие могут пройти бесплатный медицинский осмотр для исключения злокачественного заболевания кожи.

Запись на прием к врачу-дерматологу уже открыта. Сделать это можно, позвонив по телефону «горячей линии» 8 (800) 2000-345 или на сайте проекта melanomaday.ru. Там же вы можете заполнить анкету пациента-участника. Она упросит работу врача. При себе нужно иметь паспорт, страховой медицинский полис и СНИЛС. Перед походом к врачу запишите на листочек все, что вас беспокоит. Будьте готовы полностью раздеться, чтобы доктор мог осмотреть все тело.

Меланому чаще диагностируют у женщин

Россия принимает участие в Дне диагностики меланомы с 2007 года. За это время обследование прошло более 155 тысяч человек, более чем у 2600 из них дерматологи выявили подозрение на меланому. В прошлом году в акции участвовали 120 городов, среди которых Владимир.

По данным Владимирского областного клинического онкологического диспансера, ежегодно в регионе в среднем у 100 человек выявляют меланому. У женщин это заболевание обнаруживают в два раза чаще, чем у мужчин.

В группе риска оказывается тот, кто перенес сильный солнечный ожог в детстве, кто посещал солярий хотя бы раз, любители позагорать до черноты и те, у кого среди близких родственников есть диагностированная меланома.

Департамент здравоохранения Владимирской области рекомендует всем людям с повышенным риском проверить кожу у специалиста методом дерматоскопии. Сделать это, кстати, можно и в любой другой день, записавшись на визит к дерматологу. В кожвене обследование можно пройти бесплатно.

Уже на первичном осмотре доктор может рекомендовать удалить образования. По рекомендациям ВОЗ родинки удаляют только с гистологией, то есть с обязательным исследованием удаленных тканей.

Удалить родинку по полису ОМС можно только в онкодиспансере и только с направлением от онколога по месту жительства. За деньги можно в бюджетных, а также в некоторых частных медицинских центрах (около 2500 рублей). Гистология будет готова в течение 10-14 дней. По поводу ее результатов нужно будет проконсультироваться с врачом.

Меланома — это опасный рак кожи. Ежегодно в мире от него умирают 65 000 человек. При этом на ранней стадии заболевание полностью излечимо. Профилактика меланомы – это, в первую очередь, осторожное отношение к загару и внимание к образованиям на теле.