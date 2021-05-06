Владимирцам с двумя квартирами откажут в ежемесячных выплатах на ребенка

При определении права на ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от трех до семи лет будут учитывать жилые помещения, находящиеся в собственности. Соответствующие изменения внесены в указ губернатора Владимирской области от 20.04.2020.

Главное, что изменилось, — это нормативы площади. В предыдущей редакции указа было сказано, что при расчете среднедушевого дохода семьи, от которого зависел размер пособия, будет учтена имущественная обеспеченность — наличие жилых и нежилых помещений, автотранспортных средств и другое.

Лимит — 24 «квадрата»

В новой редакции сказано, что у семьи, претендующей на ежемесячные детские выплаты, суммарная площадь находящихся в собственности жилых помещений не должна превышать 24 квадратных метра в расчёте на одного человека. Это касается квартир в многоквартирных домах.

Схожая ситуация и с жилыми домами. Норматив — 40 квадратных метров. Касается нововведение только семей, в собственности которых два и более жилых помещения. Имущественная обеспеченность семьи учитывается на момент обращения за выплатой.

При начислении выплат на детей от 3 до 7 лет теперь будут учитывать имущество.

Новые правила назначения пособия для малообеспеченных семей на детей от 3 до 7 лет включительно Правительство Российской Федерации утвердило 31 марта 2021 года. Заявления на выплаты начали принимать 1 апреля.

— По состоянию на 28 апреля на перерасчёт размера ежемесячной денежной выплаты на ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет включительно подано свыше 16 тысяч заявлений, выплаты по перерасчёту произведены на 10 млн рублей. Всего за 4 месяца 2021 года указанная выплата произведена на 38 тысяч детей на сумму 1 млрд рублей, — сообщает департамент социальной защиты населения Владимирской области.

Сколько дают

В соответствии с указом президента пособие назначается в размере 50, 75 и 100% от регионального прожиточного минимума. Во Владимирской области он составляет 11 294 рубля. Размер выплаты зависит от среднедушевого дохода семьи. Подробнее о том, кому и какая выплата полагается, читайте в материале «Призыва».

В случае если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учётом ежемесячной выплаты в размере 50 процентов величины прожиточного минимума для детей, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, то ежемесячная выплата будет назначаться в размере 75 процентов величины прожиточного минимума для детей.

Если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учётом ежемесячной выплаты в размере 75 процентов величины прожиточного минимума для детей, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, то выплата составит 100 процентов прожиточного минимума.

Ранее мы писали о том, что единовременные выплаты по 10 тысяч рублей переведут семьям школьников до 17 августа. Глава правительства Михаил Мишустин поручил министерствам и ведомствам отчитаться к этому сроку о предоставлении адресной финансовой помощи. Меры поддержки касаются также неполных нуждающихся семей и беременных женщин. Ответственными за выполнение поручения назначены Минфин, Минтруд, Минздрав, Минпросвещения, Рособрнадзор и Пенсионный фонд России.