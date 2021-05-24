Владимирское УФАС России привлекло должностное лицо комитета по управлению имуществом Петушинского района к административной ответственности

Руководитель Владимирского УФАС России рассмотрел дело об административном правонарушении, возбужденное в отношении председателя комитета по управлению имуществом Петушинского района (на момент совершения административного правонарушения) по признакам правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.9 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Комиссия Владимирского УФАС России в ходе рассмотрения дела признала в действиях комитета по управлению имуществом Петушинского района нарушение части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», выразившееся в неуказании в аукционной документации (извещении) о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, размещенной на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет www.torgi.gov.ru, сведений о параметрах разрешенного строительства и о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (электро-, тепло-, газоснабжения), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции.

Рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, руководитель Владимирского УФАС России признал председателя комитета по управлению имуществом Петушинского района (на момент совершения административного правонарушения) виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.9 КоАП РФ и привлек к административной ответственности в виде административного штрафа в доход бюджета в размере 15 000 рублей.