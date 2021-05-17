Владимирских студентов наградили за задержание хулигана

Во Владимире торжественно наградили трех студентов авиамеханического колледжа. Это Егор Малафеев, Денис Балычин и Владислав Савин. В апреле молодые люди помогли задержать хулигана. Мужчина вооружился ножом и вел себя агрессивно. На замечания прохожих он не реагировал, пришлось обращаться в полицию. Пока на место ехали правоохранители, хулигана уже обезвредили студенты. Став свидетелями неадекватного поведения мужчины, они пришли на помощь. Юноши среагировали очень быстро, смогли выхватить у мужчины нож и удерживали его до приезда полицейских, рассказала пресс-служба УМВД России по Владимирской области.

Инцидент произошел в одном из дворов областного центра.

Хулигана привлекли к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного статьей 20.1 КоАП РФ.

Студентов наградили в ходе торжественной церемонии, посвященной 800-летию со дня рождения русского полководца Александра Невского. Почетные грамоты молодым людям вручили начальник УМВД России по Владимирской области генерал-майор полиции Василий Кукушкин и ветеран Великой Отечественной войны полковник милиции в запасе Анатолий Гаврилов.

Руководство регионального УМВД отметило активную гражданскую позицию ребят и смелость, проявленную при оказании содействия органам внутренних дел. Юноши, в свою очередь, отметили, что так должен поступать каждый.

— Нужно всегда помогать, независимо от того, на кого напали, и что случилось. Нельзя оставаться в стороне, — отметил студент Егор Малафеев.

Педагоги молодых людей признались, что гордятся своими студентами и этого не скрывают.

— Растет достойной поколение, достойная смена нашим героям, — отметила педагог авиамеханического колледжа Наталья Анищенко.

Прежде во Владимирской области за смелость и решительность уже награждали студентов. В Радужном трое юношей задержали злоумышленника, отобравшего у школьницы телефон. Это Алексей Сударкин, Михаил Балыгин и Иван Макаров. Парни не растерялись. Иван остался с перепуганной девочкой, а Михаил и Алексей бросились вслед за нападавшим. Догнав его, ребята вызвали полицию и удерживали мужчину до приезда правоохранителей. Грабителем оказался ранее судимый местный житель.

Ранее «Призыв» рассказывал, что в Главном управлении МЧС России по Владимирской области рассмотрят вопрос о поощрении еще двух отважных жителей региона. Дмитрий Смирнов и Александр Желтухин вытащили девушку из тонувшей машины. Мужчины прыгнули в воду, смогли оторвать верхний люк и помогли девушке выбраться из автомобиля. ДТП произошло в Гусь-Хрустальном районе.