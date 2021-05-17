Владимирские лагеря отдыха набирают вожатых и аниматоров

Владимирские загородные лагеря отдыха «Дружба» и «Икар» набирают педагогов на три летние смены. Первый зовёт работу вожатых, диджеев и ведущих мастер-классов. Родителей, переживавших из-за ограничений по массовым мероприятиям в связи с пандемией, успокаивают — досуг детям обеспечен. Те будут участвовать в спортивных состязаниях, творческих конкурсах, научатся мастерить поделки и полезные в быту вещицы.

Большая часть педагогов — это члены студенческой организации «Рассвет». Молодые люди, имеющие профессиональную подготовку работе с детьми. Они уже имеют немалый опыт в общении с ними.

Родительского дня не будет

Первая смена в лагере «Дружба» начнется 7 июня, в «Икаре» — 8 июня. Всего будет три смены по 21 дню. Тематика везде разная, подробности можно посмотреть на официальных страницах лагерей. Ограничения, прежде всего, касаются наполняемости лагерей и посещения родителей. Допускается только 75% детей от привычного плана, чтобы избежать массового скопления людей. Планируется, что в «Дружбе» в течение трех смен отдохнут 840 детей, а в «Икаре» — 780.

— Беспокойство вызывает запрет на посещение родителями. Раньше нам разрешали забирать детей на выходные. Постираться, запастись вкусняшками, поделиться впечатлениями. Некоторые родители забирали с ночевками, другие — обраткой. Теперь ничего нельзя. Надеемся, что хотя бы передачи разрешат, — рассуждают родители детей, которые поедут отдыхать в лагерь «Дружба» уже в первую смену.

Телефоны загородных лагерей: «Икар» — 8 (4922) 33-37-99, «Дружба» 8 (4922) 33-41-99.

Руководство лагерей пока не дает точного ответа по встречам родителей с детьми во время их пребывания в центре отдыха. Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в регионе и обновленным рекомендациям Роспотребнадзора. За обновлением информации по этому вопросу можно будет следить на страницах лагерей в социальных сетях.

Старт от «Владимира»

В этом году впервые меняется место отправления детей в загородные муниципальные лагеря Владимира. Соборная площадь теперь закрыта для автобусов и легковых автомобилей. На ней даже не проводят массовых мероприятий. Поэтому сбор будет на парковке ледового дворца «Владимир» на выезде из города. Зато дорога до центров отдыха, находящихся в Собинском районе, станет короче.

Стоимость путевки в лагеря «Дружба» и «Икар» по сравнению с прошлым годом повысилась на 18%. Родительская доля составила 4000 рублей. Купить путевку могут только работающие родители из Владимира. В первую очередь, принимают подавших заявки ещё в прошлом году. Напомним, что в 2020-м вся летняя оздоровительная кампания была отменена.

Во Владимирской области в этом году на подготовку лагерей отдыха как загородных, так и дневного пребывания, выделено свыше 150 миллионов рублей. Деньги пойдут на частичную оплату стоимости путевок для детей школьного возраста до 17 лет и питание всех отдыхающих. Бюджет оплачивает не менее 80% от стоимости путевок. Доля работающих родителей — от 1500 до 3300 рублей за смену.

Отдохнуть в лагерях в 2021 году смогут 73 тысячи детей и подростков

В регионе в нынешнем году смогут открыться 349 лагерей, в том числе: 10 загородных оздоровительных организаций с суммарным охватом в одну смену до 5,6 тысяч детей, 331 лагерь с дневным пребыванием и 8 лагерей труда и отдыха.

А можно и путешествовать

Возобновится также экскурсионный отдых для школьников. До пандемии ученикам организовывали туры по области и в близлежащие регионы. В путевку входило посещение нескольких памятников и музеев, питание и транспортное обслуживание. Детки из малообеспеченных семей ездили бесплатно, остальные — за 20% от стоимости тура.

В этом году из региональной казны выделяется около 58 миллионов рублей на такие поездки.

Владимирская область заключила соглашения с администрациями Волгоградской области и Санкт-Петербург. Так что владимирские школьники смогут посетить и объекты культурного наследия данных территорий. На экскурсии смогут попасть порядка 41 тысяч детей.