Владимирская область за год недосчиталась 1029 детей

Во Владимирской области в прошлом году родились 10 072 ребенка. Об этом сообщает Владимирстат. При этом в коронавирусный 2020 год детей родилось на 1029 меньше, чем было годом ранее. В 2019 году ведомство сообщало о 11 101 младенце. Пик рождаемости тогда пришелся на июль и август.

Детей за 2020 год родилось меньше, хотя число абортов существенно сократилось. Если в 2018 году в регионе было зарегистрировано 2772 аборта, в 2019-м – 2401, то в 2020 году – 1284. То есть за последние два года их число снизилось почти вдвое. В областном департаменте здравоохранения видят причину такой положительной тенденции в психологической работе с беременными.

По данным, которые ведомство предоставило по запросу «Призыва», в прошлом году за направлением к психологу или специалисту по доабортному консультированию обратились 1785 женщин, 1609 из них в итоге пришли на встречу.

По итогам беседы со специалистом 325 женщин отказались прерывать беременность. Для сравнения, в 2019 году эта цифра была ниже – родить и воспитать ребенка решили 256 пациенток.

За 2020 год психологам удалось сохранить 325 беременностей.

Также, по данным облздрава, пандемия коронавируса в целом не испугала желающих родить ребенка женщин. Случаев смертельного исхода у беременных с COVID-19 и у инфицированных новорожденных не зафиксировано.

Мальчиков больше

Тенденция, когда малышей с синей лентой выписывают из роддомов чаще, чем с розовой, в 2020 году сохранилась. На свет появились 4828 девочек и 5244 мальчика. Годом ранее мальчиков тоже было больше — 5,7 тысячи против 5,4 тысячи. При этом 1 января текущего года первой на свет появилась девочка. Первые роды приняли во втором родильном доме в 9.30. Годом ранее в родильном марафоне первенствовали мальчики.

За новогодние праздники 2021 года на свет появились 144 малыша.

За 2020 год во Владимирской области родились 104 двойняшки. 55 пар из них появились на свет за первые полгода, остальные – за вторые. Для сравнения, в 2019 году родились 138 двоен. Наибольшее число случаев рождения двоен отмечено в апреле. В 2018 году во Владимирской области зарегистрировано 4 случая рождения троен, в 2019 году их не было.

По данным Владимирстата, самой молодой маме в прошлом году было 13 лет, а самой возрастной — 51 год.

Мода на редкие имена

Ранее Владимирский загс по запросу «Призыва» назвал самые популярные и редкие имена, которые выбирали родители для своих детей в прошлом году. Тенденция давать детям необычные имена остается актуальной. Так, в областном центре на свет появились Марс, Рюрик, Троян и Персей. Сохранилась мода и на редкие «богатырские» имена: Добромир, Светозар, Данияр.

Куда шире фантазия у родителей девочек. Для новорожденных были выбраны такие необычные имена, как Владимира, Декабрина, Шахризада, Манэ, Луна, Капитолина, Корнелия и Иоланта.