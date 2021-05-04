Медсестра держит новорожденного на руках

Владимирская область за год недосчиталась 1029 детей

Владимирстат опубликовал статистику рождаемости

Во Владимирской области в прошлом году родились 10 072 ребенка. Об этом сообщает Владимирстат. При этом в коронавирусный 2020 год детей родилось на 1029 меньше, чем было годом ранее. В 2019 году ведомство сообщало о 11 101 младенце. Пик рождаемости тогда пришелся на июль и август.

Детей за 2020 год родилось меньше, хотя число абортов существенно сократилось. Если в 2018 году в регионе было зарегистрировано 2772 аборта, в 2019-м – 2401, то в 2020 году – 1284. То есть за последние два года их число снизилось почти вдвое. В областном департаменте здравоохранения видят причину такой положительной тенденции в психологической работе с беременными.

По данным, которые ведомство предоставило по запросу «Призыва», в прошлом году за направлением к психологу или специалисту по доабортному консультированию обратились 1785 женщин, 1609 из них в итоге пришли на встречу.

По итогам беседы со специалистом 325 женщин отказались прерывать беременность. Для сравнения, в 2019 году эта цифра была ниже – родить и воспитать ребенка решили 256 пациенток.

За 2020 год психологам удалось сохранить 325 беременностей.

Также, по данным облздрава, пандемия коронавируса в целом не испугала желающих родить ребенка женщин. Случаев смертельного исхода у беременных с COVID-19 и у инфицированных новорожденных не зафиксировано.

Мальчиков больше

Тенденция, когда малышей с синей лентой выписывают из роддомов чаще, чем с розовой, в 2020 году сохранилась.  На свет появились 4828 девочек и 5244 мальчика. Годом ранее мальчиков тоже было больше — 5,7 тысячи против 5,4 тысячи. При этом 1 января текущего года первой на свет появилась девочка. Первые роды приняли во втором родильном доме в 9.30. Годом ранее в родильном марафоне первенствовали мальчики.

Мальчиков в регионе рождается больше, чем девочек. Фото: kolobuga.ru

За новогодние праздники 2021 года на свет появились 144 малыша.

За 2020 год во Владимирской области родились 104 двойняшки. 55 пар из них появились на свет за первые полгода, остальные – за вторые. Для сравнения, в 2019 году родились 138 двоен. Наибольшее число случаев рождения двоен отмечено в апреле. В 2018 году во Владимирской области зарегистрировано 4 случая рождения троен, в 2019 году их не было.

По данным Владимирстата, самой молодой маме в прошлом году было 13 лет, а самой возрастной — 51 год.

Мода на редкие имена

Ранее Владимирский загс по запросу «Призыва» назвал самые популярные и редкие имена, которые выбирали родители для своих детей в прошлом году. Тенденция давать детям необычные имена остается актуальной. Так, в областном центре на свет появились Марс, Рюрик, Троян и Персей. Сохранилась мода и на редкие «богатырские» имена: Добромир, Светозар, Данияр.

Куда шире фантазия у родителей девочек. Для новорожденных были выбраны такие необычные имена, как Владимира, Декабрина, Шахризада, Манэ, Луна, Капитолина, Корнелия и Иоланта.

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Ольга Ефремова

Фото «Призыва»

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