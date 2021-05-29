Владимирская область уходит от точечной застройки

Понятие точечной застройки должно исчезнуть в ближайшие три года. Принят федеральный закон, закрепивший требование комплексного развития территорий. К 2024 году жилые дома будут строиться одновременно с транспортной и инженерной инфраструктурой, а также социальными учреждениями, заявил директор департамента строительства и архитектуры администрации области Иван Щербаков. Причём все объекты профинансирует застройщик.

— По «картинкам» строить больше не будем. Застройщики смогут заявляться только при наличии проектно-сметной документации. Они должны представить полный расчет, где и что будет построено, и сколько это будет стоить, — сказал чиновник.

База развития

В ближайшие два года область будет разрабатывать документальную базу по площадкам для строительства. Сложнее всего будет во Владимире. Здесь и сейчас почти нет свободных земель. Через два года их будет ещё меньше. Таким образом, либо застройщики будут соглашаться осваивать территории, расселяя ветхий фонд (а это проблематично, как показал первый пример реновации). Либо власти города, как в 2005 году, могут попытаться присоединить к областному центру территории районов. Тогда Владимиру отошли несколько судогодских, суздальских и собинских деревень.

В итоге во Владимирской области создадут банк земли для комплексной жилой застройки.

Впрочем, в Коврове и Ковровском районе комплексная застройка будет создаваться с нуля. Там уже появился город Доброград, теперь он намерен расширить границы.

— Уже готова проектно-сметная документация по комплексному развитию территории Доброграда. Она находится на экспертизе. Разрабатывается документация по двум кварталам в самом Коврове. Там идет корректировка по прокладке систем водоснабжения и водоотведения, — сообщил Иван Щербаков.

Пиганово и Веризино

Такие владимирские микрорайоны, как Пиганово и Веризино, власти областного центра раньше тоже называли местом комплексной застройки. Даже говорили, что у застройщиков есть обязательства. Но по факту садики в Веризино строились на бюджетные средства. На школу тоже планируют получить финансирование из федеральной казны.

В новых районах Пиганово так и не подошли к реализации образовательных и социальных проектов.

В этом микрорайоне и дороги хорошей до сих пор нет. Денег на неё область просила в Минстрое в прошлом году. Неудачно. Проект не прошёл по конкурсу. Но федеральные чиновники посоветовали попробовать ещё раз. Что и будет сделано в этом году. И хотя новостройки уже стоят, и территория фактически освоена, с дорожной инфраструктурой обещают помочь «потом».

Понятно, что комплексное освоение территорий потребует от застройщиков больших затрат, и это приведёт к подорожанию жилья. А цены на него и так подскочили из-за улучшения доступности ипотеки.

На этом фоне застройщики стали включаться в другие федеральные проекты.

Например, корпорация «Дом.рф» предлагает льготный кредит компаниям, реализующим низкомаржинальные проекты. Таких в области две: «Ренова» и «Континент». Обе работают во Владимире. Одна на участке в районе Асаткина и Горького возводит высотки. Другая — жилой комплекс в Веризино на Славянской.