Видеонаблюдение от «Ростелекома» заработало в отделениях «Газпром межрегионгаз Владимир»

«Ростелеком» подключил сервис облачного видеонаблюдения на территории 14 офисов обслуживания клиентов «Газпром межрегионгаз» во Владимирской области. Провайдер установил 20 видеокамер внутреннего видеонаблюдения с возможностью сохранения информации в облачном архиве до семи дней. Для организации услуги «Ростелеком» задействовал собственные оптические линии связи. Сервис видеонаблюдения будет использоваться с целью охраны порядка и обеспечения безопасности посетителей и сотрудников на территории офисов заказчика, а видеоархив поможет разрешить любую спорную ситуацию.

Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:

«Для “Газпром межрегионгаз Владимир” мы спроектировали и настроили услугу “Видеонаблюдение для бизнеса”. В работе остаются еще три офиса заказчика: в Судогде, Александрове и Гусь-Хрустальном. Планируем, подключить их в течение двух ближайших месяцев. Наши камеры производят запись видео в высоком разрешении. При заказе услуги потенциальному заказчику могут быть также доступны дополнительные функции, например, видеоаналитика. Благодаря ей современные системы видеонаблюдения способны выявлять именно ту информацию, которая требуется для принятия решений, к примеру, подсчитывать число посетителей или отслеживать оставленные вещи».

Алексей Конышев, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Владимир»:

«Цифровой сервис от “Ростелекома” позволяет контролировать обстановку внутри помещения. Мы клиентоориентированы, поэтому удобство и безопасность наших потребителей стоит на первом месте».

Услуга «Видеонаблюдение для бизнеса» от «Ростелекома» — это организация наблюдения за объектами с возможностью удаленного доступа и хранением видеозаписей в облаке. Сервис работает с интернетом любого провайдера. Управление услугой производится через личный кабинет или мобильное приложение пользователя.

Более подробную информацию о цифровом сервисе «Видеонаблюдение» можно узнать на сайте «Ростелекома» или по номеру 8 800 200 30 00