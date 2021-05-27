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Весна во Владимирской области завершится прохладной погодой

Температура будут ниже нормы

Весна во Владимирской области завершится похолоданием. Прохладным будет и начало лета. Такой прогноз сделали синоптики. Уже сегодня погода в регионе испортилась: небо затянуло облаками, и пошел дождь. В пятницу, 28 мая, сохранится неустойчивая погода, с повышенной вероятностью осадков и гроз, поясняет центр погоды «Фобос». При этом воздух, поступающий с юга, пока удержит температуру в пределах климатической нормы: завтра днем воздух прогреется до +22 градусов.

В выходные воздушные потоки развернутся на северные, северо-восточные. В субботу будет пасмурно, ожидаются небольшие дожди, и после ночных +10 дневная температура уже не превысит +21 градус.

В воскресенье ожидается настоящий обвал холода – днём ожидается всего +13 градусов. Это на 4-5 градусов холоднее обычного. И хотя дожди в основном уже прекратятся, дискомфорта погоде добавит порывистый северо-восточный ветер.

Первые дни лета также обещают быть прохладными.

 — Погода будет меняться. Самые последние дни мая будут прохладными — температура будет ниже нормы на 3-4 градуса. Начало июня тоже не предполагается очень теплым. Это связано с тем, что, начиная с субботы, в центр европейской России будут перемешаться холодные воздушные массы прямо с севера, — сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Судя по информации погодных пабликов, температура начнет расти ближе к середине следующей недели. Об этом заявил и ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Метеоролог успокоил: похолодание будет недолгим.

После этого идем на взлет и к 3-4 июня выходим на норму климата июня. А дальше — больше, — рассказал Евгений Тишковец РИА Новости.

Высокий уровень пожарной опасности

Между тем похолодание и дожди должны улучшить ситуацию с природными пожарами в регионе. На сегодняшний день она непростая. С начала этого года в регионе было зафиксировано 496 палов травы и 30 очагов лесных пожаров. Напомним, что на минувшей неделе из-за пала травы во Владимире и поселке Садовый Суздальского района едва не загорелись частные дома.

Заболоченная местность осложняла ход тушения пожара. Фото ГУ МЧС России по Владимирской области

Сегодня, 26 мая, сотрудники МЧС тушили торфяной лесной пожар. Он произошел в Камешковском районе в районе деревни Тереховицы. Возгорание ликвидировали на площади 9 гектаров.

Для тушения использовались мотопомпы и ранцевые огнетушители. На место также прибыло руководство 4-го пожарно-спасательного отряда для контроля обстановки и ликвидации горения, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

Причины пожара сейчас устанавливают дознаватели.

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Ольга Ефремова

Фото «Призыва»

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