Весна во Владимирской области завершится прохладной погодой

Весна во Владимирской области завершится похолоданием. Прохладным будет и начало лета. Такой прогноз сделали синоптики. Уже сегодня погода в регионе испортилась: небо затянуло облаками, и пошел дождь. В пятницу, 28 мая, сохранится неустойчивая погода, с повышенной вероятностью осадков и гроз, поясняет центр погоды «Фобос». При этом воздух, поступающий с юга, пока удержит температуру в пределах климатической нормы: завтра днем воздух прогреется до +22 градусов.

В выходные воздушные потоки развернутся на северные, северо-восточные. В субботу будет пасмурно, ожидаются небольшие дожди, и после ночных +10 дневная температура уже не превысит +21 градус.

В воскресенье ожидается настоящий обвал холода – днём ожидается всего +13 градусов. Это на 4-5 градусов холоднее обычного. И хотя дожди в основном уже прекратятся, дискомфорта погоде добавит порывистый северо-восточный ветер.

Первые дни лета также обещают быть прохладными.

— Погода будет меняться. Самые последние дни мая будут прохладными — температура будет ниже нормы на 3-4 градуса. Начало июня тоже не предполагается очень теплым. Это связано с тем, что, начиная с субботы, в центр европейской России будут перемешаться холодные воздушные массы прямо с севера, — сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Судя по информации погодных пабликов, температура начнет расти ближе к середине следующей недели. Об этом заявил и ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Метеоролог успокоил: похолодание будет недолгим.

— После этого идем на взлет и к 3-4 июня выходим на норму климата июня. А дальше — больше, — рассказал Евгений Тишковец РИА Новости.

Высокий уровень пожарной опасности

Между тем похолодание и дожди должны улучшить ситуацию с природными пожарами в регионе. На сегодняшний день она непростая. С начала этого года в регионе было зафиксировано 496 палов травы и 30 очагов лесных пожаров. Напомним, что на минувшей неделе из-за пала травы во Владимире и поселке Садовый Суздальского района едва не загорелись частные дома.

Сегодня, 26 мая, сотрудники МЧС тушили торфяной лесной пожар. Он произошел в Камешковском районе в районе деревни Тереховицы. Возгорание ликвидировали на площади 9 гектаров.

— Для тушения использовались мотопомпы и ранцевые огнетушители. На место также прибыло руководство 4-го пожарно-спасательного отряда для контроля обстановки и ликвидации горения, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

Причины пожара сейчас устанавливают дознаватели.