Валентина Гадицкая: «День Победы всегда для нас великий праздник»

Девочка выбежала на дорогу. «А когда мой папа приедет?» — спрашивала она солдат, возвращавшихся после войны. Солдаты попросили девочку принести им хлеба. Девочка слушалась и тянула к ним руки со скибочкой хлеба. Они же сыпали на тёмную буханку сладкий сахар и говорили: папа уже едет домой с фронта…

В оккупации

Валентина Гадицкая (в девичестве Березуцкая) родилась всего через полгода после начала Великой Отечественной войны. Детство её прошло в крестьянской семье хутора Липница Курской области. На протяжение всей войны семью тянула своим непосильным трудом исключительно мать — Мария Николаевна. Она пахала землю, запрягая в плуг коров, пряла шерсть, ткала холсты для полотенец и мешков…

Отец, Фёдор Иванович, уходя на войну, нёс годовалую девочку на руках. Он не знал тогда, что увидит её в следующий раз только тогда, когда ей будет шесть.

Валентина росла с двумя сестрами Шурой и Аней — обе девочки значительно старше её. Когда немцы оккупировали станцию Конышёвку, где жила тогда семья Березуцких, они отбирали у жителей хутора последнее. Насиловали местных девушек. Не трогали лишь мам с грудными детьми.

Это заметила старшая сестра Шура, поэтому придумала уловку. Обмазавшись сажей и примерив на себя телогрейку, она стала ходить по посёлку с маленькой Валей, укрытой шалью. Немцы не приставали.

Но однажды один из фрицев зашёл в дом и потребовал меда и яиц. Мать Валентины пыталась обмануть его, сказав, что у ничего нет. Немец приставил к уху женщины пистолет. Средняя девочка в семье, Аня, увидев это, упала в обморок. Фашист ушёл восвояси, так ничего и не забрав.

После войны

Братья мамы погибли на войны. А отец Вали действительно вернулся домой, как и обещали ей солдаты. Правда — почти глухим. Почти десять лет после войны он работал председателем колхоза «Красный луч».

Родители Вали были примерными советскими людьми — настоящими тружениками, которые даже после войны не растеряли свой боевой настрой. Однако проявлялся он исключительно на работе — в обычной жизни они были мирными и добрыми.

Переехав в посёлок Конышёвка вместе со старшей дочерью Шурой, Березуцкие построили дом и начали жить вместе. Валентина отправилась в Москву — учиться.

После учебы работала экономистом в Курске. Но в праздники приезжала к родителям в Конышёвку. Посещала вечера отдыха в доме культуры, танцплощадку в парке. Примерно тогда же стала чаще видеться со своим бывшим одноклассником и будущим мужем Валерием Гадицким.

Его отец, к сожалению, погиб в первый год войны. Не вернулся и дядя Валерия. Гадицким пришлось трудно после войны — на станции Конышёвка царила нищета. Валерий был вынужден делить одно пальто со своей сестрой.

Семья переехала во Владимир в 1967-м году. Валерий и Валентина вместе прожили 50 лет.

— Меня радуют семья сына, внуки: Сергей с Юлей подарили правнучек Алина (4 года 5 месяцев) и Вероника (2 года 5 месяцев), внучка Таня с Мишей — правнука Тимофея (3 года 3 месяца). Общение с ними — это великое счастье, — написала Валентина.

В основе статьи лежат бесценные материалы, присланные жителями Владимирской области на всероссийскую акцию «Нам не дано забыть…». К 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны ее проводит Владимирская региональная общественная просветительская организация «Знание» и Центральная городская библиотека Владимира. Акция позволяет всем желающим рассказать об истории своей семьи в годы войны. Сделать это можно до 15 сентября 2021 года. Истории принимаются по электронной почте znanie-vladimir@yandex.ru. Итоги акции подведут 22 сентября. Все присланные материалы будут оперативно размещаться на официальном сайте общества «Знание» и в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/znanie33, https://vk.com/biblfil2.