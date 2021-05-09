Валентина Александровна Крупская: «Накануне войны показывали кино»

«Все события этого дня я очень хорошо запомнила» Маленькая девочка, которой не было и 4 лет, пережила роковую ночь и осталась в живых. На протяжении этой страшной жизни на ее глазах не было ни одной слезинки, только очень бледное лицо. Девочку до сих преследуют ночные страхи, в которых она прячется от немцев.

Пусть светит солнце

в мирном небе,

И не зовет труба в поход.

Что б только на учениях

солдат, в атаку шел вперед!

Пусть вместо взрывов гром

весенний природу будит

ото сна,

А наши дети спят спокойно

Сегодня , завтра и всегда!

Воспоминания о детстве

Валентина Александровна Крупская родилась 2 июля 1937 года в Пскове. Ее отец был военнослужащий, лейтенант Красной армии Александр Николаевич Кудряшов. До трех лет Валентину Александровну окружали заботой родные.

— До трех лет я воспитывалась у бабушки и дедушки в Пскове. Бабушка посадит меня в кроватку и побежит на рынок за ягодками. Я вела себя спокойно, без слез. Дедушку я помню смутно. Как мама рассказывала, дедушка работал в Псковской типографии корректором. У него была большая библиотека, он очень любил рыбалку и часто брал с собой мою маму.

«Наверное, любовь к книгам, привилась моей маме от дедушки, а мне от мамы» — предполагает Валентина Александровна. Семья часто организовывала громкие чтения. По вечерам девочка слушала чтение папы.

— Я была еще маленькая, но мне было интересно, как папа читает.

В 12-метровой комнате был приемник, который маленькая Валя тоже любила слушать.

После войны с финнами, в которой принимал участие папа Валентины Александровны, вся семья переехала в Брест. Военную часть, где служил отец, перевели именно туда.

По рассказам мамы, семьям были приготовлены документы на эвакуацию. Ведь ходили слухи о переброске немецкой техники к приграничной территории. Но потом все затихло.

— Я помню, как накануне, 21 июня 1941 года, вечером во дворе нашего большого дома солдаты натягивали на стену белое полотно для показа кинофильма. Это мероприятие было радостным событием каждую неделю. Взрослые и дети выносили из квартир стульчики. Фильм закончился, и я помню, как сама унесла свой стульчик домой. Все легли спать.

Чудом остались живы

Ночью Валентина Александровна проснулась от грохота, сыпавшихся оконных стекол и дыма. Что-то падало на нее, когда к ней подбежала мама, завернула ее в одеяло, взяв на руки с сумкой с документами, побежала в подвал. Там на тот момент уже было много женщин и детей.

— Прибежал солдат и крикнул: «Последняя машина». Все бросились с детьми в машину. Я помню, впоследствии мама говорила, что на протяжении этой страшных событий на моих глазах не было ни одной слезинки. Только лицо было очень бледным. До сих пор меня иногда преследуют ночные страхи, в которых я прячусь от немцев. Так в четыре года для меня началась страшная жизнь.

Машина привезла всех в лес.

— Потом я помню поезд и очень много женщин с котелками для воды. Мама попросила женщину посмотреть за мной, а сама отправилась с котелком за водой для меня, на станцию. И вдруг воздушная тревога, паника. Маме удалось разыскать ту женщину. Схватив меня на руки, она со всеми побежала в поле, а немцы сверху из самолетов расстреливали людей.

Бомба попала в вагон с артистами Брест-Литовского театра. Все погибли. Всех оставшихся в живых тогда, приютили местные женщины. Спустя время состав отремонтировали, и людей повезли дальше.

— Один эпизод этой страшной жизни, остался в моей памяти навсегда. Немцы сильно бомбили город Бахмач. Мы сидели в бомбоубежище.

Мне снились страшные сны

Валентина Александровна проехала всю Украину, останавливаясь в разных деревнях, где им помогали одеждой и едой. Спустя долгое время их привезли на Урал. И всех, кто чудом остался в живых, разместили по квартирам. Ее маму отправили работать в госпиталь. Маленькая Валентина оставалась дома одна и целый день, не вставала с кровати и ждала маму.

С 21 июня 1941 года она не знала ничего о своем отце. Но где-то за два года до окончания войны он их разыскал. До этого папа воевал, его наградили Орденом «Боевого Красного Знамени».

Семья, соединившись, переехала во Владимир.

— Я помню, что еще долго не могла оставаться в комнате одна. Мама уходила на кухню, а я выходила в коридор и ждала маму. У меня была одна игрушка — маленький резиновый мячик, который я не выпускала из рук. По ночам мне снились страшные сны, и по сей день, они мне снятся.

После войны Валентина Александровна Крупская окончила 1-ую женскую школу и поступила в библиотечный техникум. Затем 33 года проработала во Владимирском политехническом институте.

В основе статьи лежат бесценные материалы, присланные жителями Владимирской области на всероссийскую акцию «Нам не дано забыть…». К 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны ее проводит Владимирская региональная общественная просветительская организация «Знание» и Центральная городская библиотека Владимира. Акция позволяет всем желающим рассказать об истории своей семьи в годы войны. Сделать это можно до 15 сентября 2021 года. Истории принимаются по электронной почте znanie-vladimir@yandex.ru. Итоги акции подведут 22 сентября. Все присланные материалы будут оперативно размещаться на официальном сайте общества «Знание» и в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/znanie33, https://vk.com/biblfil2.