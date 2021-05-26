В отпуск — с выгодой: «Сбербанк страхование» предлагает защиту путешественников на специальных условиях

В преддверии сезона летних отпусков СК «Сбербанк страхование» предлагает приобрести полис «Страхование путешественников» с 25-процентной выгодой. Оформить договор на специальных условиях можно с 24 по 30 мая в мобильном приложении СберБанк Онлайн (6+) или на сайте СК «Сбербанк страхование» по промокоду TRAVEL05.

В прошлом году многим пришлось отменить летние поездки из-за пандемии коронавируса, но сейчас ситуация постепенно меняется и возможностей для путешествий становится больше. Например, Россия возобновляет авиасообщение с такими популярными курортами, как Мальта, Мексика и Португалия. Те же, кто не захочет лететь за рубеж, могут стать гостями Краснодарского края и Крыма, Алтая и Камчатки. Мы понимаем, насколько важна страховая защита на отдыхе, поэтому решили сделать её доступнее

Елена Кошелева

Директор проектов СК «Сбербанк страхование»

Программа «Страхование путешественников» от СК «Сбербанк страхование» предусматривает защиту от непредвиденных ситуаций в поездках по России или за границу. Страховку можно оформить на одну поездку или для многократных поездок в течение года. Страховой полис соответствует всем требованиям визовых центров.

В базовое покрытие входит, в частности, медицинская помощь и транспортировка, риски утери или кражи документов, поисково-спасательные работы. Спектр покрываемых рисков можно расширить в зависимости от потребностей клиента. Например, можно застраховаться от отмены поездки или досрочного возвращения, утери багажа, задержки рейса.

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