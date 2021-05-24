В ковровском лесу спасли сломавшего ногу мальчика

В Коврове спасли ребенка, сломавшего в лесу ногу. Происшествие произошло в минувшую пятницу. Известно, что ребенок гулял в районе Черного дола. В какой-то момент он спрыгнул со стены и сломал ногу. Передвигаться самостоятельно мальчик не смог. Ребенок находился один и позвать на помощь было некому. К счастью, при себе у него оказался заряженный телефон. Он смог сделать звонок маме, а та, в свою очередь, сразу же сообщила о происшествии спасателям. На место оперативно поспешила помощь: спасатели, «скорая помощь», сотрудники Росгвардии.

Черный дол – это лесной массив, расположенный к югу от Коврова. Наименование получено по названию деревни Чернево, ныне не существующей. Популярное место отдыха жителей города. До 90-х годов там находилась освещенная трасса для биатлона, на которой тренировался будущий олимпийский чемпион Павел Ростовцев.

Мальчика быстро нашли и передали в руки медиков. Его здоровью сейчас ничего не угрожает. Между тем спасатели дали ряд ценных советов родителям и их детям, которые призваны помочь им избежать несчастных случаев.

Если произошла подобная ситуация:

Говорим ребенку, чтобы поддерживал связь только с вами и со спасателями. Посторонние звонки нужно исключить. Пусть снимет координаты своего местоположения и отправит вам. Обязательно нужно сидеть на одном месте. Затем следует выключить Интернет и экономить батарейку на телефоне. Никакой паники. Успокойте и объясните, что его начали искать. Когда услышит крики или зовы, чтобы обязательно откликнулся.

— На практике бывали случаи: искали людей, они слышали спасателей, но боялись отозваться. Проговаривайте с детьми их поведение в экстремальных ситуациях, — рекомендует группа «Заметки спасателя».

При возникновении опасной ситуации обращайтесь по номерам 101/112.

Ранее «Призыв» рассказывал, как на реке Серой в Александровском районе чуть не погибла 11-летняя девочка. Произошло это в марте. Оказалось, что она упала с заброшенного бетонного моста. Найти место происшествия сотрудники аварийно-спасательной службы смогли не сразу. Из-за неточных координат, которые оставил позвонивший на телефон спасения подросток, спасатели сначала поспешили на городскую набережную.

Когда спасатели были на месте, девочка уже находилась на берегу. Находившиеся рядом с ней дети помогали согреться подруге. У девочки сильно замерзли ноги, в воде она потеряла обувь и находилась в состоянии сильного переохлаждения. Девочку доставили в Александровскую районную больницу, оказали первую медицинскую помощь и отправили домой.