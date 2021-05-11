В будущем сквере Победы удаляют деревья с птичьими гнездами

Во Владимире принялись за строительство сквера под рабочим названием «Патриотический». Срок завершения проекта — 2022 год. Уже через пару-тройку недель, к июню, должны закончить первый этап. Это две аллеи общей площадью 2590 кв. метров. Сейчас под них расчищают площадь, в том числе с корнем удаляют росшие там деревья. На некоторых были гнезда птиц.

Фото уничтожаемых деревьев с птичьими гнёздами выложил на своей странице общественник Артем Черней.

Будущий парк расположился на пересечении улицы Мира и Октябрьского проспекта. Сейчас там прокладывают электрические сети и канализационные трубы. Благоустройством сквера занимается мэрия на деньги спонсоров. Точную сумму затрат пока не называют.

Главную аллею патриотического парка должны замостить плиткой. Именно под нее вырубили деревья, которых, по подсчетам общественной организации «Владимир будущего», было не меньше тридцати. Сведения о качестве уничтоженных растений противоречивы. Общественники называют их вполне здоровыми, а главный эколог города Сергей Сухопаров — старыми, больными и аварийными.

— Там был фруктовый сад. Хороших деревьев не было в принципе. Были удовлетворительные и очень плохие, — заявил чиновник.

Культурные растения, ранее высаженные в сквере сотрудниками мэрии, сейчас пересаживают на новые места. Они уступят место будущей большой аллее парка. По словам Сергея Сухопарова, это делается «аккуратно и с любовью».

— Мы сейчас сохраняем все, что можно сохранить: каштанчики, елочки, туйки — все пересаживаем.

На месте удаленных деревьев в патриотическом сквере посадят алтайские кедры. Их будет на тридцать штук больше, чем сообщалось ранее. Вместо полусотни — 80. Пятьдесят посадят на главной алее и 30 — на второстепенной. Также для посадки заказали 27 лип. Это будут крупномеры — взрослые 4-метровые деревья.

К сожалению, перенести на новые деревья птичьи гнезда у сотрудников мэрии вряд ли получится. Как и сохранить имеющийся природный ландшафт. Проект предполагал, что новый сквер встроится в имеющиеся территории. Площадь будущего парка — 3,5 гектара.

Администрация Владимирской области обещала построить патриотический сквер еще четыре года назад. Весной 2017 года на углу улицы Мира и Октябрьского проспекта, напротив «Белого дома», торжественно установили закладной камень. На церемонию ждали министра обороны Сергея Шойгу. Однако был его заместитель Николай Панков. Камень заложили, но за этим никаких действий долгое время не следовало.