В Александрове завершили благоустройство городского сквера. Там появилась интересная входная группа и два арт-объекта − сердце и символичная буква «А», а также скамейки и урны. Радует местных жителей и гостей города и фонтан. Работы в сквере стартовали в прошлом году и проводились в два этапа.

На первом этапе подрядчик выполнил демонтаж и вертикальную планировку территории. Рабочие очистили ее от старой растительности, уложили дорожки из тротуарной плитки, устроили газон, лестничные марши и наружное освещение. Второй этап включал в себя установку малых архитектурных форм.

Объём финансирования работ составил 13,2 млн рублей.

Благоустройство продолжается

В Александрове также продолжается реконструкции парка имени 200-летия города. Работы начались еще в 2019 году. Компания «Строймастер», выигравшая контракт на сумму 11,4 млн рублей, оборудовала смотровую площадку, сцену и дорожки с бордюрами, установила забор, урны и скамейки.

В текущем году по конкурсу подрядчиком стала компания «Строй-сезон», с ней заключён контракт на сумму 20,1 млн рублей. Эти средства пойдут на комплексное благоустройство парка, ремонт пешеходных дорожек, монтаж детских и игровых площадок, обустройство зоны отдыха. Работы планируется завершить к 1 сентября, сообщает пресс-служба областной администрации.

— В Александрове, в центральном парке, будет сделан спуск к пруду. Там есть островок очень интересный, дорожка. Проект весьма удачный. Он соединит верхнюю и нижнюю части парка. Только нужно доработать наружное освещение, — пояснила директор департамента ЖКХ области Елена Семенова.

Новые объекты для благоустройства могут выбрать сами горожане. Голосование проводится онлайн на общероссийской платформе 33.gorodsreda.ru. Александровцам предлагают выбрать один из четырёх вариантов. Это набережная реки Серой (левая часть), парк Сосенки, Ликоушинский массив и Дичковское озеро.

В 2028 году Александров отметит большой юбилей. Исполнится 250 лет, как Александровская слобода, бывшая резиденцией царя Ивана Грозного, стала уездным городом Александровом. Эту знаковую дату город должен встретить во всей красе.

Ранее «Призыв» сообщал, что в Александрове началось строительство лыжероллерной трассы. Подрядчик уже приступил к подготовительным работам и ограждению строительной площадки. Новый спортивный объект рассчитан на все уровни подготовки – от начального до профессионального. Протяженность лыжероллерной трассы составит 2 километра, ширина — 4 метра, штрафной круг — 80 метров. На строительство потратят более 88 миллионов рублей. Финансирование будет вестись из двух источников – районного (19%) и областного бюджетов (81%). Главным объектом трассы станет лыжно-биатлонный стадион с трибунами на 158 мест и навесом.