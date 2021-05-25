Утиное семейство остановило движение во Владимире

Мама-утка с малышами остановила движение по дороге на подъездах к Владимиру. Семейство неспешно прогуливалось по Юрьев-Польскому шоссе около дамбы на Содышке. Автомобилистам пришлось остановиться, чтобы избежать ДТП с участием птичек. Сознательность водителей помогла выводку благополучно перейти оживленную трассу. Затем утки скрылись в траве. Очевидцы сняли произошедшее на видео.

На кадрах хорошо видно, как автолюбители останавливаются перед птичками и неспешно ждут. Никто не сигналит и не пытается пойти на обгон. В общей сложности путь через дорогу занял у уток около минуты. За это время на месте собрались сразу несколько автомобилей. Но это самая добрая пробка, в которую можно попасть, признаются очевидцы событий.

— Ехал на своем автомобиле в сторону Юрьева-Польского, на дороге через Содышку увидел что-то непонятное, сначала даже подумал, что это кошка. Потом понял, что это утка с утятами. Заметил в зеркало заднего вида, что женщина в одной из машин остановилась, чтобы уточкам помочь перейти дорогу. Я тоже остановился, — рассказал «Призыву» автор видео Владислав Кабанов. — Утята не сразу смогли перепрыгнуть через поребрик вслед за матерью. Я хотел помочь, но думал, как на это среагирует утка. В результате делать это не пришлось. Со второго-третьего раза у них все благополучно получилось.



Короткий ролик с приключением уток на дороге автор видео выложил в популярный городской паблик. За пару часов видео посмотрели десятки тысяч человек. И отклики только положительные. В комментариях подписчики благодарят водителей, которые пропустили выводок.

А где же мама?

Еще один выводок переходил дорогу на улице Большой Нижегородской. Испуганные утята двигались прямо под колесами автомобилей в час пик. Птички в любой момент могли погибнуть. Чтобы спасти семейство, водителям пришлось притормаживать. Самые сознательные остановились и даже сопроводили уток до противоположной стороны. Происходящее попало на видео.

При этом утки рядом с малышами не оказалось. Растерянные дети вышагивали по дороге одни. Не исключено, что испуганная оживленным движением мама перешла трассу первой и ждала утят. Не известно, удалось или нет воссоединиться семейству. Но одно можно сказать точно: под колёсами автомобилей никто из выводка не погиб. Автор ролика не просто помог птичкам перейти трассу, но и пересчитал их всех. После чего утята отправились искать маму в траве.

Утки в городе

Переходящие дорогу утки не первый раз попадают на видео. Ежегодно птиц удается снять в самом центре Владимира. Два года подряд выводок останавливает движение на Студеной горе. Однажды, чтобы предупредить водителей об утке с детьми, на проезжую часть вышли люди. На пару минут неравнодушные жители Владимира перекрыли проезд и пропустили пернатое семейство.

— Эти утки уже совсем освоились в городе. Они, как мы знаем, даже зимой не хотят улетать, — рассказал «Призыв ТВ» старший научный сотрудник Института экологии и биологии ВлГУ Руслан Жуков. — Если утка эта все время ходит по этому маршруту, значит, там они питаются.

Выводок, которому организовали зеленый коридор, быстро спрятался в кустах со стороны детской стоматологии. Скорее всего, именно в этом месте у пернатых кормовая база. И город для них — давно привычная среда обитания.