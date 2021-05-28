Установлена личность таксиста, посадившего ребенка за руль

Правоохранительные органы установили личность водителя такси, который дал порулить маленькому ребенку. Инцидент произошел на оживленной магистрали Владимира. Нарушителем правил дорожного движения оказался местный житель 1995 года рождения. Водитель свою вину признал.

— Мужчина признал свою вину, пояснив, что во время управления автомобилем посадил на колени своего ребенка, — сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.

На водителя составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ (нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения). Также правонарушитель должен заплатить штраф в размере 3000 рублей. А еще с мужчиной провели профилактическую беседу, уточняют правоохранители.

Напомним, что инцидент попал на видео и был опубликован в социальных сетях на прошлой неделе. На кадрах хорошо видно, как в потоке транспорта двигается брендированный автомобиль с малышом на переднем сиденье. Все произошло в час пик на проспекте Строителей. По словам очевидца событий, машина ехала с приличной скоростью по левой стороне дороги.

Сотрудники Госавтоинспекции в очередной раз напоминают жителям региона: перевозить ребенка вне детского удерживающего устройства крайне небезопасно. Пренебрежение мерами безопасности может привести к серьезным последствиям. Сажать детей с собой за руль автомобиля категорически запрещено.

Водители такси в центре скандалов

В последнее время таксисты все чаще оказываются в центре скандалов. Например, на этой неделе таксист устроил погоню с ДПС во Владимире. Требование правоохранителей остановиться водитель проигнорировал. Заезд на больших скоростях продолжался недолго. Водитель промчался мимо патруля ГИБДД на улице Большой Нижегородской и был остановлен уже на Ильинской-Покатой. Однако нескольких метров лихачу хватило, чтобы подвергнуть опасности пешеходов. Если верить социальным сетям, уходя от преследования, он чуть не задел группу детей.

Известно, что нарушителю закона 46 лет. Он житель областного центра. По городу передвигался на брендированном автомобиле, который принадлежит юридическому лицу. Документов при себе у него не было.

К счастью, среди таксистов немало добросовестных сотрудников. Ранее «Призыв» подробно рассказывал про плюсы, минусы, а также подводные камни работы в такси.